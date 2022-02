„Umístění není špatné. Máme ale úzký kádr, skládali jsme to, jak jsme mohli. Největší problém jsme měli s gólmany. Ti nechodili kvůli pracovnímu vytížení pravidelně, často jsme neměli na tréninku ani jednoho. A to se na nich pak trochu odrazilo,“ řekl nymburský trenér Pavel Bartoníček.

Dvaatřicet získaných bodů v devatenácti zápasech vyneslo nymburské hokejisty na třetí pozici. Před nimi skončili Buldoci Neratovice a na prvním místě rezerva Benátek nad Jizerou. Oba celky braly rovných čtyřicet bodů. Čtvrtým postupujícím do play off jsou Letňany B, které mají o pouhý bodík méně než Nymburk.

Ve druhé skupině zvítězil HC Příbram B s pětapadesáti body, druhý byl další příbramský celek HK 99 – soupeř Nymburka. Získal třicet sedm bodů. Třetí Cvočkaři Hořovice mají o dva body méně a o další bodík zaostal Tatran Sedlčany.

Nymburk tak narazí na Příbram 99. „Soupeře známe, hráli jsme s ním také. Pro nás je to přijatelný soupeř z toho pohledu, že si s ním zahrajeme dobrý hokej,“ věří kouč nymburského mužstva Pavel Bartoníček.

A cíl do dvojzápasu? Je to postup? „Bylo by to moje malé přání postoupit dál,“ svěřil se trenér nymburských Lvů. „Ale bude to hodně těžké,“ přidal jedním dechem.

Série se hraje jen na dva zápasy. Pokud budou mít týmy po dvou duelech stejný počet bodů, přijde na řadu desetiminutové prodloužení. Pokud by ani to nerozhodlo, rozuzlení nastane v nájezdech.

Lvi dali v základní části sto sedm branek. To je druhý nejlepší výsledek ve skupině. Ofenziva tak předčila obrannou činnost. „Útočná fáze byla v každém případě lepší. Na defenzivě včetně gólmanů budeme muset zapracovat,“ ví Bartoníček.

Rovných čtyřicet kanadských bodů získal Josef Šafra, byl tak nejproduktivnějším hokejistou nymburských barev. „Bodově tým táhl. Herně se ale o to, že máme třicet dva bodů, zasloužila první a druhá lajna,“ vyzdvihl dvě formace kormidelník Nymburka.

Mužstvo se v těžkých chvílích opíralo o svého ducha. „Kabina stále funguje výborně,“ pochvaluje si šéf nymburské lavičky.

Soutěž na jejím startu „odpískala“ kladenská Hvězda. „Myslím si, že v této době se do jejich odstoupení promítl covid. Hvězda neměla asi široký kádr a proto odstoupila. Pro soutěž to byla škoda, ale bohužel, dodal Pavel Bartoníček.

První utkání se hraje v pátek 11. února od 18 hodin na ledě Nymburka, druhé o den později od 18 hodin v Příbrami.