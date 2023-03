Hokejisté Nymburka hrající Krajskou soutěž pro tuto sezonu skončili. V semifinále jim vystavil stopku tým TNP Praha. V průběhu play off měli své rituály, které jim pomáhaly ve vyřazovací části sezony. V zápasech nastupovali s klubovými barvami namalovanými na svých tvářích. A to není všechno.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - TNP Praha (5:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Nápad se podle slov trenéra Pavla Bartoníčka zrodil už minulý rok před play off a tým jej používal i letos. „Myslím, že to loni vymyslel Pepa Šafra. Dařilo se nám, tak jsme se toho drželi,“ řekl k zajímavému povolenému dopingu trenér nymburského mužstva Pavel Bartoníček. „Je to takový náš rituál, který nám pomáhal psychicky,“ usmál se kouč nymburského týmu.

Hráči byli při utkáních pomalovaní všichni. Ale nebyli to jen oni, koho modrá a červená na tváři zdobila. „Nabarveni byli i někteří naši důvěrní fanoušci,“ přidal Bartoníček. Podpora diváků byla pro mužstvo hodně důležitá.

Hokejistům sezona skončila, do finále se přes TNP Praha nedostali

Novinkou pak byly nabarvené vousy nebo vlasy hokejistů na blond. Ani to ale nebylo všechno. „Na zápasy jsme jezdili všichni v oblecích,“ prozradil další delikatesu Pavel Bartoníček.

Kouzlo přestalo fungovat v semifinálové sérii Krajské soutěže. Doma ještě nymburští hokejisté tým TNP Praha porazili 5:2, u soupeře ale prohráli po šedesáti minutách 1:6. A následné prodloužení vyšlo domácím, o jejich postupu rozhodl Mrázek. A pro nymburské Lvy sezona skončila. „Byla to kvalitní, dobrá sezona. Považuji ji za úspěšnou,“ dodal šéf nymburské lavičky.