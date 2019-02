První třetina skončila nerozhodně, oba celky daly po dvou brankách. Zlom nastal v prostřední části, kdy domácí udeřili třikrát, na což Poděbrady nedokázaly reagovat. Hosté snížili až v poslední třetině, ale Hora si výhru pohlídala.

„Utkání naši připravenost moc neprověřilo. Ale ve středu začíná vyřazovací část, což je jiná soutěž. Věřím, že proti Benešovu nastoupí i jiný tým,“ věří v herní i výsledkový obrat manažer poděbradského klubu David Kubát.

„Přijďte nás povzbudit ve středu v 18 hodin na zimní stadion do Poděbrad na první utkání play off v historii poděbradského hokeje,“ zve příznivce do ochozů manažer.

Kutná Hora – Poděbrady 5:3 (2:2, 3:0, 0:1)

Branky Poděbrad: 8. Příhoda (Rindoš, Brzák), 18. Příhoda (Brzák), 58. Vernek (Tuma, Žalud).

HC Poděbrady: Bílek (35. Škubal) – Dobroň, Žalud, Cafourek, Martínek, Hněvsa – Příhoda, Jedlička, Rindoš – Toupal, Mojžíš, Vernek – Tuma, Brzák, Hrdina – Šafra, Čtvrtečka.