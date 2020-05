Dobrá zpráva pro milovníky poděbradského hokeje přišla v polovině roku 2008. Po několikaleté odmlce bude v Poděbradech opět fungovat hokejový tým dospělých.

Hlavními organizátory poděbradského hokejového znovuprobuzení jsou Milan Hněvsa a David Kubát. „V Poděbradech existuje mužstvo žáčků a my jsme chtěli, aby tito malí hokejisté měli svoje vzory a měli se na koho chodit dívat,“ prozrazuje hlavní myšlenku založení týmu Milan Hněvsa. „Tým HC Stadion Poděbrady jsme přihlásili do krajské soutěže, pokud by se však uvolnilo místo v krajském přeboru, šli bychom hrát přebor,“ dodává David Kubát.