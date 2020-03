Poděbrady narazí na tým z Mělníka

Vyhráli svoji skupinu a tím si zajistili dopředu postup do čtvrtfinále play off Krajské ligy hokejistů. Podle nového modelu play off měli v předkole volno. Mužstvo HC Poděbrady už ale zná svého protivníka. Tím je tým Mělníka.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle