FOTO: Poděbrady končí. Na Černošice nestačily

Poděbrady – Je konec. Splnili cíl, postoupili do play off. Pak přešli přes Benešov, ale na Černošice už nestačili. Hokejisté Poděbrad prohráli u soupeře jasně 3:8, v domácím prostředí branku nedali a padli 0:4. Tím pro ně letošní sezona v Krajské lize končí. „Černošice byly lepším týmem a zaslouženě postoupily do finále. My se nemáme za co stydět a celkové čtvrté místo je určitě úspěch,“ uvedl po utkání manažer poděbradského klubu David Kubát.

Druhé semifinálové utkání začalo slavnostním vhazováním reprezentanta ve sledge hokeji Zdeňka Šafránka a v přestávce mezi první a druhou třetinou mu předseda klubu Petr Fiala předal šek na částku 21500 Kč, která představovala dobrovolné příspěvky diváků a soupeře, a 10 tisíc přispěl klub HC Poděbrady. První třetina začala opatrně. „My jsme nechtěli soupeře snadno pustit do vedení jako v prvním zápase a hosté věděli, že nemusí nikam spěchat. Ojedinělé šance spolehlivě zastavili oba brankáři,“ řekl Kubát. Skóre se poprvé měnilo ve 12. minutě, když se hostující Červený prokličkoval až před gólmana Bílka a otevřel skóre. Poděbrady jen orazítkovaly tyč. Sokolov prokázal velkou kvalitu, Nymburk nedal ani jeden gól Přečíst článek › I druhá třetina přinesla opatrný hokej, ovšem na poděbradské hokejky se čím dál více vkrádala nervozita. Branku soupeře ohrožovali domácí pouze sporadicky, protože hosté pozorně bránili rozehrávku. Tato část hry skončila bez branek. „V poslední dvacetiminutovce jsme se chtěli pokusit ještě o obrat v zápase a zdramatizování celé série, ale při naší přesilové hře hosté vystihli chybu v rozehrávce a vstřelili druhou branku. O tři minuty později bylo ještě hůře, protože jsme od Černošic inkasovali třetí branku. To nás definitivně zlomilo a neměli jsme fyzické ani psychické síly na obrat. Poslední slovo v zápase měl hostují Staněk,“ dodal k utkání poděbradský manažer. Poděbrady – Černošice 0:4 Branky: 12. Červený (Dimitrov, Jobek), 44. Červený (Formánek), 46. Červený (Vladyka, Šalamoun), 54. Staněk (Formánek). Třetiny: 0:1, 0:0, 0:3. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1.

HC Poděbrady: Bílek – Pojkar, Dobroň, Martínek, Žalud, Pánek, Cafourek – Příhoda, Rindoš, MOjžíš, Vernek, Toupal, Brzák, Šafra, Jedlička, Tuma, Hrdina.

Autor: Vladimír Malinovský