Poděbrady čeká pěkná řežba. Jedou na led prvního Junioru Mělník

Jde do tuhého. Jen poslední čtyři kola zbývají do konce základní části hokejové Krajské ligy. Jenže tabulka je v důsledku neodehrání odložených zápasů neúplná. Některé celky budou mít co dělat, aby všechno stihly odehrát. To zatím neplatí o poděbradských hokejistech, kteří sehráli všechny zápasy.

Z hokejového utkání Krajské ligy Poděbrady - Mladá Boleslav B (6:2) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

A o víkendu je čeká dost pikantní souboj. Vyrazí totiž na led Junioru Mělník, který vede s jednačtyřiceti body tabulku skupiny Zápas. A navíc má k dobru dva nesehrané duely. Nejvyšší příčky ve skupině Východ atakují i borci z lázeňského města. Jsou s devětatřiceti druzí jen kvůli horšímu skóre za rezervou Kolína. Ta má ale utkání k dobru. Příprava: Polaban čeká třetí utkání, Bohemia a Lysá budou mít letošní premiéru Poděbrady mají v současnosti výbornou formu, vyhráli posledních pět střetnutí. Naposledy padly právě s kolínským béčkem. Mělník vyhrál třináct zápasů za sebou, naposledy prohrál ve třetím kole. Od té doby má ale také dva zápasy odložené. Sobotní zápas se hraje na ledě Junioru od 17:30 hodin.