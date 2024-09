Poděbrady – Benátky B 5:4 pp

Domácí hokejisté museli dvakrát v první třetině dotahovat manko, to se jim pokaždé povedlo. Zkraje druhé části byli o krok napřed oni, jenže Benátky dvěma góly strhly vedení na svoji stranu. V závěrečné třetině padl jediný gól, který dal Kejdana, čímž zkompletoval svůj hattrick a poslal zápas do prodloužení. V něm rozhodl zkušený Ševc a Poděbrady si vzaly prémiový bod navíc. Kejdana dal tři branky a u zbylých dvou ještě asistoval.

Prohlédněte si video z utkání

Z hokejového utkání Krajské ligy Poděbrady - Benátky nad Jizerou B (5:4 pp) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Klukům jsem po zápase říkal, že jsme měli vyhrát za tři body,“ ulevil si nový trenér poděbradského celku Michal Dobroň, který se vrátil zpět do lázeňského města po dvou letech. „Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Svojí nedisciplinovaností jsme to pak museli dohánět. Nakonec jsme rádi, že jsme v prodloužení urvali druhý bod,“ těšilo kouče Poděbrad.

V prodloužení rozhodl bývalý exligista Ševc. „Všichni za tím šli. A že dal gól právě Ševc, to vyplynulo ze hry,“ řekl Dobroň, jehož tým prošel v přípravě velkou obměnou. „První zápas byl dobrý. V přípravě se kluci dávali společně do kupy, postupně si museli zvykat na to, co od nich budeme chtít. Věřil jsem, že můžeme Benátky porazit,“ dodal Michal Dobroň.

Branky a nahrávky: 6. Kejdana (Ševc), 14. Kejdana (Krejsa), 22. Lederer (Bartoň, Kejdana), 55. Kejdana (Sladký), 62. Ševc (Krejsa, Kejdana) – 2. Hošek, 12. Kusý (Růžek, Peca), 23. Růžek (Kusý), 33. Macura (Kusý). Třetiny: 2:2, 1:2, 1:0, - 1:0.

Poděbrady: Balák - Vošta, Kosinka, Ševc, Krejsa, Sladký, Bartoň, Červeňák - Milaniak, Nápravník, Mrkus, Kubát, Tománek, Bouřil, Lederer, Zámečník, Kejdana.