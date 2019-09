Po skvělém startu hrají doma

Fantasticky vstoupili do nové sezony v Krajské lize mužů hokejisté klubu HC Poděbrady, kteří dokázali zvítězit na ledě Čáslavi 7:5. Poděbrady poprvé v historii obraly tohoto soupeře o body, a hned to byly všechny tři. Vyšlo jim to až na devátý pokus.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech