Benešov – Poděbrady 5:6 po prodl.

Úvod zápasu byl z obou stran opatrný bez větších šancí na obou stranách. Jako první se prosadil poděbradský třetí útok. David Toupalovi střílel do prázdné brány. „Od té chvíle jsme byli lepším týmem,“ uvedl manažer poděbradského klubu David Kubát.

Hostující druhý útok zamkl soupeře před jeho brankou a Pácal zvýšil vedení, po něm se prosadil ještě Čapek. Ve druhé třetině se obraz hry změnil. Domácí výrazně přidali, většinu času se hrálo před poděbradskou brankou. Tlaku domácích i zásluhou Bílka úspěšně odolávali. Benešov hrál i tři přesilové hry, ale bez využití. Pak naopak Poděbrady z ojedinělého útoku zvýšili na 4:0. „Ve 38. minutě jsme mohli domácí definitivně zlomit, ale Tuma při střele do prázdné brány trefil soupeřovu hůl,“ řekl Kubát. Z následného protiútoku domácí snížili na 1:4.

„Do poslední části hry jsme nastoupili nepoučeni z druhé třetiny a nechali domácí aktivně hrát,“ zlobil se manažer. Na straně Poděbrad přišel nepochopitelný výpadek. Domácí nejprve snížili a pak v rozmezí dvou minut dovolily vstřelit tři branky a otočit výsledek. O minutu později vyrovnal po přihrávce Rindoše Tuma. Zápas již potom dospěl do prodloužení.

Prodloužení hosté umí a to se potvrdilo. První trojice Pojkar, Tuma, Čapek byla aktivní a po osmačtyřiceti vteřinách zamotala soupeře tak, že Pojkar uklidil puk po přihrávce Čapka do prázdné branky a zajistil Poděbradům druhý bod. „Vzhledem k průběhu utkání jsme zde bohužel bod ztratili, když jsme zcela nepochopitelně ponechali polovinu zápasu iniciativu soupeři. To se v dalších zápasech nesmí opakovat,“ dodal David Kubát.

Branky: 37. Starec (Rittig), 43. Polesný (Zderadička), 50. Kaňka (Sládek), 51. Polesný (Kaňka), 53. Sládek (Dušek) – 11. D. Toupal (Papoušek, P. Toupal), 14. Pácal (Karoch), 15. Čapek (Rindoš, Pojkar), 37. D. Toupal (Papoušek), 54. Tuma (Rindoš), 61. Pojkar (Čapek, Tuma). Třetiny: 0:3, 1:1, 4:1.

HC Poděbrady: Bílek - Pojkar, Žalud, Karoch, Vošta, Milaniak, Horák - Čapek, Rindoš, Tuma - Mrkus, Pácal, Kubát - Papoušek, D. Toupal, P. Toupal.