Nymburk se musel vyrovnat z porážkou v prvním zápase a doma chtěl udělat všechno pro to, aby rozhodoval třetí zápas. Ale nestalo se. Domácí se ujali díky brance Hrdiny vedení, na konci první třetiny dal Žebrák v krátkém časovém rozmezí dva góly. Ve druhé třetině se strhla přestřelka, kterou vyhrál Nymburk 4:3 a do poslední části se tak šlo znovu za nerozhodného stavu. Jenže hosté pak udeřili třikrát za sebou a bylo po naději. Tu vzkřísil ještě Dvořák, ale dalších gólů se už domácí nedočkali.

„Celou sezonu musím hodnotit kladně. Mnohé soupeře i lidi jsme překvapili, že jsme vyhráli Krajskou soutěž, od nás to nikdo nečekal. Odvedli jsme velký kus práce,“ těšilo nymburského kouče Pavla Bartoníčka i přes porážku. „Baráž pro nás byla třešničkou na dortu, přestože nedopadla dobře. Nechtěl bych to ale zavrhovat. Celé play off jsme hráli na dvanáct lidí a to se také odrazilo. Každopádně je to pro nás úspěch, za celou sezonu jsme rádi a klukům patří poděkování. Byla to super sezona,“ radoval se kouč Nymburka.

Branky a nahrávky: 10. Hrdina, 27. Hrdina (Dvořák, Musil), 34. Martinec (Kuzďas, Mikala), 37. Hrdina (Dvořák), 40. Dvořák (Hrdina), 53. Dvořák (Kuzďas) – 18. Mareš, 20. Křesťan (Bakule), 22. Belda (Křesťan), 32. Šmerhovský (Bakule), 37. Bakule (Sládek), 44. Langer, 46. Belda (Bakule, Langer), 51. Šmerhovský (Belda, Křesťan). Třetiny: 1:2, 4:3, 1:3.