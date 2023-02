Na první branku se čekalo do 16. minuty. A k radosti domácích barev ji vsítil Jakub Kuzďas. Jenže to byla ze strany Nymburka také branka poslední. Hosté dokázali na konci třetiny vyrovnat a v prostřední části rozhodli třemi zásahy o svém vítězství. To ještě pojistili v poslední dvacetiminutovce.

Rozlučka se povedla na výbornou. Jsme spokojeni, hlásil kouč Hanuš

„Hodnocení je strašně jednoduché, rozhodla třicátá minuta,“ řekl k utkání trenér nymburského celku Pavel Bartoníček. „V první třetině jsme měli minimálně osm tutových šancí, bohužel jsme nic neproměnili. V polovině prostřední části jsme vyrobili tři individuální hrubky, které soupeř potrestal a bylo po zápase,“ přiznal kouč Nymburka. „Nebyli jsme schopni dát gól, i když jsme šance měli. V první půli jsme byli lepší, hráli jsme dobrý hokej, jenže pak jsme se stáhli a oni proměnili své příležitosti,“ dodal Pavel Bartoníček.

Branky a nahrávky: 16. J. Kuzďas (Martinec) – 20. Mařík (Mrhálek), 26. Hampl (Nejepsa), 30. Kyclt (Nejepsa), 34. Nejepsa (Mařík), 57. Mužík (Halman). Třetiny: 1:1, 0:3, 0:1.