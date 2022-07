Jak nervózní hráč je v momentě, kdy se otevírá trh s volnými hráči a rozhoduje se o jeho budoucnosti na dlouhou dobu?

Musím přiznat, že jsem byl nervózní. Na trhu s volnými hráči jsem byl poprvé a nevěděl jsem, co čekat. Je to ale byznys a prostě se to občas stává. Byl jsem dlouhou dobu v jednom týmu a chvíli tam byla nejistota toho, že jsem nevěděl, kde skončím.

Kdy bylo jasno, že v Tampě nebudete pokračovat?

Jasno bylo zhruba týden před otevřením trhu. Dostal jsem pouze jednu nabídku od Tampy, která nebyla vůbec dobrá a nedala se ani zvážit. Z toho jsem pochopil, že mě Tampa nechce a musím se vydat jinou cestou. Chtěli podepsat mladší hráče, což chápu.

V Tampě jste strávil velký kus života. Jak těžké bylo loučení?

Abych řekl pravdu, tak právě to loučení bylo nejtěžší. Když jsem odjížděl z města a nevěděl jsem, kde budu, tak to bylo hodně nepříjemné. Byl to náš domov po dobu deseti let, poznali jsme tu spoustu skvělých lidí nejenom okolo hokeje.

Zájem o vás byl veliký? Měl jste jasně stanovené týmy, které pro vás byly prioritou?

Už předtím jsem o zájmu New Jersey věděl, stáli o mě hodně. Bylo tam víc týmů, které mi nabídly pětiletý kontrakt, ale Jersey má teď hodně mladý a perspektivní tým, který potřebovali doplnit někým zkušeným. Hodně mi navíc vyšli během vyjednávání vstříc.

Z Floridy vás čeká stěhování do Newarku poblíž Manhatanu. Jak se chystáte na tuto změnu?

Určitě to bude něco jiného. Jdu do zimy a velkého města, je to ale všechno byznys. Je to naše práce a já věřím, že si tam najdeme nějaké pěkné místo.

S jakými sportovními cíli jdete do nového angažmá?

Je to skvělá organizace ať už po Patrika Eliáše či Tomáše Tatara. Moje role bude pomáhat mladým hvězdám se pořádně rozvíjet, těším se na to.

Jaké byly první reakce blízkých?

Všichni byli pozitivní a gratulovali mi. Bývalí spoluhráči z Tampy mi psali, že jim budu chybět.

Z týmu čerstvě odešel Pavel Zacha. Je důležité mít v týmu české či slovenské spoluhráče?

Určitě mě mrzí, že se s Pavlem Zachou minu, poznali jsme se na dovolené v Řecku. V Tampě jsem měl Jana Ruttu a Erika Černáka, vždycky bylo dobré si pokecat v rodném jazyku a zajít na večeři. Tady budu mít Tomáše Tatara, Vítka Vaněčka a mladého Slováka Němce.

Jaké máte plány na léto a jak bude vypadat příprava?

Konečně si zajedu s manželkou na dovolenou a trochu vypneme, poslední dva týdny to byla celkem nálož. Prohrajete finále, pak nevíte, co s vámi bude. Po dovolené se pojedu podívat do New Yorku kvůli výběru školky pro malou, okolo srpna začne moje příprava a pořádně se do toho pustím.