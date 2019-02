Nymburk – Hokejisté Nymburka ukázali, že se jim v letošní sezoně opravdu daří. V dalším zápase druhé ligy porazili na svém ledě v derby celek Kolína tříbrankovým rozdílem. Nymburk tak porazil hlavního nepřítele už podruhé v tomto ročníku.

Jak si domácí přáli, tak učinili. Dali první gól. Zápas začal hodně svižně a oba brankáři měli co dělat. Ve 12. minutě byl před bránou důrazný nymburský kanonýr Stehlík a otevřel skóre. To bylo v první přesilové hře. A domácí byli na koni. Hráli disciplinovaně, nenechali se zbytečně vylučovat a navíc zodpovědně bránili.

V 18. minutě utrpěl tržnou ránu na ruce hostující brankář Koutský a do brány musel Sejpal. V první třetině odolal, přestože přišel na led v době, kdy hrál Nymburk přesilovou hru.

Skóre se podruhé měnilo až ve druhé dvacetiminutovce. A to hned dvakrát a obě branky padly do kolínské brány. Nejprve se prosadil důrazný Barbora, který si udělal kousíček místa před brankou a zavěsil. Chvíli nato přidal třetí domácí zásah Pýcha a s hosty to vypadalo zle nedobře. Domácích bylo plné hřiště. A z hlediště se ozývalo: jedna, dva, tři, góóól!

Když pak přidal ve třetí třetině čtvrtou branku domácího celku Smejkal, naděje Kolína klesly na bod mrazu.

Kozlové se dočkali čestného úspěchu. Brázdila překonal poprvé a naposledy Krajňák.

Maximálně spokojený byl na první pohled trenér domácího celku Pavel Bičiště. „My jsme se na zápas dobře připravili," smál se trenér vítězů. „Po dvou třetinách to pro nás bylo výborné. Máme tři body a jedeme dál. Snad nám to vydrží," uvedl po zápase Bičiště.

Hodně rozmrzelý byl naopak kouč hostujícího mužstva. „Rozhodla hlavně produktivita. Nymburk hrál jednodušší a účelný hokej. My jsme hráli komplikovaně," smutnil po prohraném derby kolínský trenér Jiří Seidl.

Ve čtrnáctém kole soutěže jede Nymburk ke svému soupeři. V sobotu hraje na ledě Tábora, kde začne utkání v 18 hodin.

NYMBURK - KOLÍN 4:1

Branky: 12. Stehlík (Arnošt, Kříž), 35. Barbora (Dyrynk, Novák), 38. Pýcha (Arnošt, Stehlík), 45. Smejkal – 48. Krajňák (Kozák). Třetiny: 1:0, 2:0, 1:1. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Oslabení: 0:0. Diváci: 900.

Nymburk: Brázdil – Kříž, Loučka, Pýcha, Knesl, Saňa, Rittig – Stehlík, Šimek, Arnošt – Bičiště, Ječný, Eis – Barbora, Smejkal, Novák – Čtvrtečka.

Kolín: Koutský (18. Sejpal) – Havelka, Krajňák, Skokan, Voženílek, Horyna, Barták – Kadlec, Morkes, Hanzl – Pipek, Malý, Semirád – Kozák, Jelínek, Černý.