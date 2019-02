Nymburk /FOTOGALERIE/ - Hokejisté Nymburka uvítali v druholigovém utkání lídra z Vrchlabí. Za hosty nastoupili i hvězdní Jaroslavové Bednář s Hlinkou. Nicméně domácí pokračují ve vítězné vlně a dokázali vyhrát těsně 3:2.

„Podařilo se nám porazit první tým tabulky. Po celé utkání to byl bojový výkon, diváci měli na co koukat. Stadion navštívilo i daleko víc fanoušků než na jiné domácí zápasy. Určitě se přišli podívat na extraligové hráče, Jardu Hlinku a Jardu Bednáře,“ řekl na úvod trenér Nymburka Pavel Bičiště.

Spokojený byl už s disciplinovanou hrou v bezbrankové první třetině, a jak se později ukázalo, nevadila ani těsně prohraná druhá část. „Ve druhé třetině v naší přesilovce dokázal soupeř proměnit. Ve třetí jsme ale hráli velice dobře. Zajištěné jsme to měli skvělým gólmanem Michalem Kroftou, který pochytal dost příležitostí,“ komentoval Bičiště.

Domácím se podařilo vstřelit vyrovnávající branku. „Následně jsme ale prohrávali z přesilové hry. A pak se nám v našem oslabení povedlo dát gól. Dokázali jsme se dostat i do vedení 3:2, a to jsme udrželi až do konce. Pro Vrchlabí jsme asi nepříjemný soupeř. Hlinka i Bednář, co jsem koukal, tak nejezdí moc na venkovní zápasy. Neřekl bych, že by nás každé střídání ohrožovali a že byli hodně vidět. Vypomáhali zkušenostmi a byli jako každý jiný hráč. Určitě jsme zaslouženě vyhráli,“ doplnil a chválil své hráče Bičiště.

Nymburk – Vrchlabí 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 46. Stehlík (Kříž, Eis), 52. Knesl (Smejkal), 52. Kačírek (Mašek) – 29. Berger, 47. Vágner (Bednář).

Nymburk: Krofta (Sup) – Kříž, Hroudný, Tržický, Mašek, Rittig, Knesl, Jirásek – Stehlík, Bičiště, Josefus, Král, Kuzďas, Bouřil, Kolouch, Smejkal, Eis, Kačírek.

Markéta Stiborová