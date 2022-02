Nymburští hokejisté postoupili do semifinále. I když se druhý zápas nedohrál

V základní části Krajské soutěže mužů skončili hokejisté Nymburka na třetí příčce, díky tomu postoupili do play off. V něm narazili na HK Příbram 99 ze druhé skupiny. Série se hrála na dva zápasy a po nich proklouzli do další fáze nymburští lvi.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

„S postupem i výkonem panuje na naší straně spokojenost. Kluci hráli hezký a kvalitní hokej,“ radoval se z postupu trenér nymburského celku Pavel Bartoníček. Postup byl jeho velkým přáním. První utkání se hrálo v Nymburce. Domácí měli střelecký den a zvítězili v gólově nabitém zápase 9:6. „Náš výkon výsledku odpovídá,“ hlesl Bartoníček. Druhý zápas zůstal nedohrán. Hosté vedli u protivníka ve druhé třetině 4:1. Přišel ale tvrdý atak příbramského hráče na gólmana Heneše. Ten musel být okamžitě převezen sanitkou do nemocnice. „Nebojím se říct, že to byl likvidační zákrok, našeho gólmana odvezla rychlovka a utkání nemohl dohrát. Hned se zvažovalo, jak utkání dohrajeme,“ řekl k inkriminovanému momentu kouč Nymburka. FOTO: Sršni bodali jen třetinu. Favorit z Poděbrad svoji roli potvrdil Nymburští lvi neměli k dispozici náhradního brankáře, aby mohl případně dochytat utkání. „Soupeř přišel s tím, že výsledek čtyři jedna v náš prospěch zůstane v platnosti, že jej tak necháme a uznal herní převahu Nymburského lva v obou zápasech. To běžela jedenáctá minuta prostřední části,“ uvedl Bartoníček. V semifinále se nymburské mužstvo střetne znovu s týmem z Příbrami. Tentokrát rezervou HC. „Bude to hodně těžký soupeř. Při našem současném herním a výkonnostním rozpoložení by to mohlo být zajímavé utkání,“ věří svým borcům kouč Bartoníček. V pátek 18. února se hraje první utkání od 18 hodin na ledě Nymburka, o den později pak od 17 hodin v Příbrami. Opět se hraje jen na dva zápasy a rozhodne větší počet bodů. Pokud by týmy měly stejně bodů, přijde na řadu desetiminutové prodloužení. Po něm by v případě potřeby rozhodovaly samostatné nájezdy.