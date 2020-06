„Samozřejmě se těšíme. Hlavně na to, že bude možnost zajít o víkendu v Nymburce na dospělý hokej,“ říká Lukáš Král, jeden z těch, co se o vznik mužského týmu zasloužili.

V Nymburce v letošní sezoně hrála jen žákovská družstva v klubu HC Nymburský Lev. Kde vznikl nápad založit znovu mužstvo dospělých? „Nápad vznikl, když jsme zjistili, že ani letos pan Netík nechce postavit áčko. Došli jsme k názoru, že to zkusíme jako HC Nymburský Lev, který doteď přihlašoval pouze žákovská mužstva. Že to zkusíme opět nastartovat s místními kluky,“ plánuje Král.

Nyní se bude postupně dávat dohromady složení hráčského kádru. Diváci by se mohli zase dívat na Ondřeje Kříže, Loučku, Kuzďase… „Některá jména již víme. Měli by to být kluci, kteří nepokračovali jinde po loňském konci v Nymburce. Další hráči jsou ti, kteří v minulosti prošli naší mládeží a hokejově se udržovali na ryze amatérské úrovni. Nakonec nám dorůstá generace hráčů na kterých se před pár lety restartovala nymburská mládež a nyní působí v okolních juniorských týmech. Ti mají velkou chuť nastupovat u nás za tým dospělých,“ těší jednoho z funkcionářů nymburského klubu.

Někteří oslovení hráči přislíbili pomoc týmu, někteří ne. „Z těch, kteří nám potvrdili svůj zájem, jsme cítili, že chtějí pomoci. Někteří nás odmítli,“ přiznal Král.

Složení realizačního týmu u družstva dospělých je zatím ve hvězdách. „Na složení realizačního týmu usilovně pracujeme,“ uvedl Lukáš Král, ikona nymburského hokeje z let minulých.

HC Nymburský Lev je klub, kde doposud hráli jen mládežníci. I tito mladíci by se měli připojit k áčku. „Samozřejmě s tím počítáme. Ti, kteří toho budou schopni, tak budou nastupovat,“ má jasno trenér HC Nymburský Lev.

V Nymburce fanoušci na hokej zanevřeli, na zápasy druhé ligy jich chodilo hodně málo. Vrátí se zpět do ochozů zimáku? Bude pro ně lákadlo, že budou hrát v týmu převážně hráči z Nymburka? Tedy borci, které lidé dobře znají? „Je to přesně tak. Hrát by měli v podstatě jenom místní, nebo ti, co jsou s klubem nějak spjatí. Věřím tomu, že když budou nastupovat místní kluci, kteří mají v Nymburce spoustu kamarádů a známých, že ti se na ně rádi zajdou o víkendu podívat. Uvidíme. Důležité je, aby tu dospělý hokej byl, musíme nějak začít,“ uvedl Král.