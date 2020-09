Trenérem Nymburka bude bývalý obránce Pavel Bartoníček. Ten se po skončení hráčské kariéry v hokeji nijak neangažoval a jeho jmenování trenérem tak bylo velmi překvapivé. „Bylo to spontánní rozhodnutí. Někdy v květnu mě oslovil mě Lukáš Král s tím, že by se založil tým a přihlásila by se krajská soutěž. Myšlenka založení týmu se mi líbila a nabídku na trénování jsem přijal,“ uvedl ke svému jmenování trenérem Pavel Bartoníček.

Ten doposud neměl s trénováním žádné zkušenosti a proto musel absolvovat trenérské školení. „V červnu jsme udělali pár tréninků letní přípravy, které měly slušnou kvalitu. V půlce srpna jsme pak vyjeli na led. Absolvoval jsem kurz trenéra a nyní vlastním trenérskou licenci C,“ pokračoval nový trenér Nymburka. „Odehráli jsme dva přípravné zápasy. V Benátkách jsme začali velmi dobře, pak ale přišla nekázeň na hřišti a nakonec nám došly síly. Druhé utkání jsem neviděl, neboť ve stejném termínu jsem byl na trenérském kurzu,“ vysvětloval nový kouč svou neúčast na střídačce.

S přípravou byl Bartoníček spokojený. „Přístup kluků k tréninku je dobrý a kvalita hráčů jde nahoru. Myslím, že úroveň celé soutěže nebude vůbec špatná. Z přípravných zápasů vidíme, že hra bude rychlejší, než jsme si na začátku mysleli,“ prozradil Bartoníček. „Zatím se zdá, že náš tým bude útočně laděný. To by se mohlo líbit divákům, protože by mohlo padat hodně gólů,“ předpovídá styl hry s úsměvem trenér. „Doufám, že to bude bavit kluky, doufám, že to bude bavit diváky. Chceme odehrát slušnou sezonu a pokud se nám podaří dostat do první čtyřky a hrát play off, budu to brát jako úspěch,“ vyřknul sezonní cíl trenérský novic.

Jakub Marvan