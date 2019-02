Nymburk – Druholigoví hokejisté Nymburka sehrají v sobotu od 17 hodin na svém ledě poslední zápas základní části druhé ligy, kdy hostí celek Děčína. Nymburk už si zajistil předkolo play off a může hrát v klidu. Nyní bude jen záležet na tom, jakou pozici si vybuduje.

Z utkání druhé hokejové ligy Nymburk - Trutnov (3:2) | Foto: Foto: Vlastimil Čech

Hráči NED Hockey hostí Děčín, který je patnáctý a za devátým Nymburkem zaostává o jednadvacet bodů. „Bereme jen vítězství. Chceme navázat na výhru a udržet vítěznou atmosféru. I když se nám v letošní sezoně dařilo spíše venku než doma," uvedl před posledním utkáním Pavel Bičiště, trenér Nymburka.

Ten ale zatím nepřemýšlí nad tím, jakého soupeře by si přál v dalším zápase. „To ani nelze, je mi to jedno. Všechny zápasy jsou hodně vyrovnané," uvedl nymburský kormidelník.

Ovšem střetnutí by mohlo mít další důležitost v tom, že by mohlo být pozvánkou právě na nadcházející zápasy v předkole play off. „To zcela určitě. Záleží ale hlavně na místních, kolik jich na stadion přijde. My bychom si určitě přáli, aby fanoušci přišli v co největším počtu. Pomohlo by nám to v zápase s Děčínem, ale hlavně potom v dalších utkáních," dodal Bičiště.