„Nabídka Mladé Boleslavi se objevila už v průběhu sezony, tuším, že to byl únor. Samozřejmě jako prvního jsem o té nabídce informoval generálního manažera Hradce Králové pana Kmoníčka, a že o ní silně uvažuji. V Hradci jsem měl ale platný kontrakt, takže všechno záleželo na dohodě. Teprve pak se to řešilo dál. Jsem moc rád, že se kluby v klidu a v tichosti domluvily a že jsem tady,“ vysvětlil Čihák v obsáhlém rozhovoru pro klubový web.

Čihák zapsal dosud nejvýraznější trenérské úspěchy v Plzni, kde působil nejprve jako asistent a později jako hlavní trenér. S týmem skončil celkem třikrát na bronzové pozici. V uplynulém ročníku se pak přesunul do Hradce Králové, kde vypomáhal Tomáši Martincovi. „Nebudu lhát, i návrat na pozici hlavního trenéra byl jistou výzvou a lákadlem v jednom,“ netají.

Čtyřicetiletý trenér měl původně vytvořit rovnocenné duo s dosavadním koučem Radimem Rulíkem, který ale na vlastní žádost v klubu skončil a přesunul se do Pardubic. „Měli jsme být rovnocennými partnery. Já jsem se s Radimem i sešel, když už jsem byl vyvázaný z Hradce, seděli jsme spolu asi tři hodiny a všechno probírali. Radim potom dostal nabídku z Pardubic, kterou se rozhodl přijmout, což z logiky věci změnilo situaci. Takže teď jsem tu zatím já a budeme řešit mé kolegy,“ vysvětlil Čihák. Podle svých slov dostal od vedení klubu volnou ruku při výběru svých asistentů.

Nový trenér bruslařů má s mladoboleslavským hokejem každopádně hodně čerstvé zkušenosti. Hradec Králové, který v uplynulé sezoně trénoval, totiž po vítězství v základní části vypadl v play off právě se středočeským klubem. „Musím upřímně říct, že mě strašně zklamalo, že jsme nepostoupili dál. Zklamalo mě, že jsme nedokázali odpovědět dobrým hokejem, kterým jsme se prezentovali v základní části. Nečekal jsem, že tak zkušený a dobrý tým, jaký jsme v Hradci měli, nedokáže přes čtvrtfinále přejít. Je třeba smeknout před Boleslaví, která hrála velmi týmově a strašně bojovně,“ vrátil se k pětizápasové sérii.

I v ní se mladý trenér prezentoval pořádně rozjitřenými emocemi. „Neumím prohrávat. Chci vyhrát každý souboj, každý zápas a chci to i od svých hráčů. Ty emoce kolikrát v sobě dusím, dusím, dusím a pak bouchnu. Už jsem asi proslulý tím, že jakmile začne zápas, tak prostě tak trochu neznám bratra. Beru to tak, že člověk jde zkrátka do boje,“ vysvětlil Čihák, který se u bruslařů potká s řadou známých tváří.

V minulosti už totiž trénoval například Matyáše Kantnera, Tomáše Hanouska, Jana Eberleho, Adama Jánošíka nebo také současného sportovního manažera Václava Nedorosta. „Jsem s ním hodně v kontaktu. Už pár týdnů řešíme hráče, jejich nástup na letní přípravu, případné další posily a podobně. V kontaktu jsem i s Lukášem Mensatorem, se kterým jsem se mimochodem už taky potkal v Plzni, a s kondičním trenérem Ondrou Ježkem,“ uvedl Čihák ke své aktuální přípravě na další sezonu.

Cíl v ní bude mít jednoznačný. „Chci být s Boleslaví úspěšný, to je můj jediný úkol, a všechno ostatní jde stranou,“ vyhlásil sebevědomě Čihák, který bude mít na co navazovat. V posledních dvou ročnících totiž bruslaři došli pokaždé až do semifinále.

