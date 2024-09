„Měl jsem pauzu, nikde jsem netrénoval. Vrátil jsem se do prostředí, které znám. Už během jara mi Petr Fiala (předseda klubu – pozn. red.) naznačil, jak by to chtěli v Poděbradech dělat. Takže jsem nebyl překvapený,“ uvedl Michal Dobroň.

Oproti předešlým letům se kádr poděbradského mužstva hodně proměnil. „Pro diváky je to dobré. Je tady spousta odchovanců, takže se na ně mohou přijít podívat kamarádi, rodina. Věřím, že se přijdou podívat,“ podotkl kouč.

Mužstvo bude určitě méně zkušené, ale s tím je trenér smířený. „Je to tak, ale je to vzhledem k filozofii klubu. Hráči musí někde ty zkušeností získat. Je to proto, aby mladí neodcházeli, chytili svoji šanci za pačesy,“ řekl Dobroň.

Poděbrady hrály minulé sezony vždy v základní části v nejvyšších patrech tabulky, v play off ale brzy vypadly. I proto přišla sázka na mladé hráče a odchovance klubu. „Já budu spokojený, když budeme herně vyrovnaní jiným týmům a na tom budeme pracovat celou sezonu. Úspěch se počítá vždy až po play off, podle toho se sezona hodnotí. Důležité není, kolik dáte třeba gólů, ale jak dopadnete ve vyřazovací části,“ má jasno poděbradský kormidelník.

Klub se vydal jinou cestou než v minulých sezonách, zkušené a dojíždějící hráče nahradil mladíky a juniory z vlastní líhně. „Je to zajímavá cesta a hezká myšlenka dát šanci svým hráčům. Tím se vlastně tak trochu obnovil chod klubu, chceme vypěstovat u našich kluků klubismus,“ plánuje si trenér, který má ve své sbírce dva tituly, šest stovek zápasů v extralize. „Každé angažmá mi něco dalo. Třeba naše extraliga a Slovensko, to byly úplně jiné soutěže,“ pokračoval Dobroň.

Vyzkoušel si také francouzskou ligu, kde byl hrajícím asistentem trenéra. A působil i v Anglii. „V těchto zemích jsme navštívili krásná místa. Bylo to zpestření mé kariéry, užili jsme si to s celou rodinou. V české extralize není na rodinu čas, je to pořádný kolotoč,“ ví přesně osminásobný reprezentant. „Reprezentace je taková třešnička na dortu. Nejlepší byly sezony, kdy jsem získal tituly. Titul je odměna za dřinu od doby, kdy jsem začal hrát hokej. Reprezentace je pak za odměnu, za odměnu za celou sezonu,“ dodal Michal Dobroň.