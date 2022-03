Teď převládá trochu zklamání, ale myslím, že budeme se sezonou velmi spokojeni. Sezona byla nesmírně těžká a byl daný jasný cíl a to byla záchrana. Soutěž prošla velkou reorganizací a můžeme si právem říci, že už patříme mezi stabilní členy Chance ligy.

Vyhlížel jste ke konci soutěže play off? Věřil jste, že si můžete ve vyřazovací fázi zahrát?

Na play off jsme moc nekoukali, stále tam byl strašák toho třináctého až čtrnáctého místa a to nikdo nechtěl hrát tuto sérii o sestup. Tabulka byla nesmírně vyrovnaná, takže jsme věděli, že když se udržíme do dvanáctého místa, tak bude velká šance poskočit i do play off.

Celá sezona byla hodně náročná, každý zápas byl nesmírně důležitý. Bylo to náročnější po fyzické nebo po psychické stránce?

Spíše po psychické stránce. Každý věděl, že se hraje o budoucnost hokeje v Kolíně a nikdo nechtěl zahodit tu práci, která se za poslední roky v Kolíně udělala. Někdy od prosince jsme začali šlapat a když se podíváme na tabulku za posledních třicet zápasů, tak jsme skončili na čtvrtém místě. Dá se říci, že naše play off začalo už někdy v prosinci (smích).

FOTO: Polaban se vrátil je své klasice. Zahodil, co mohl, dokonce i penaltu

V první polovině sezony byl kolínský zimní stadion téměř nedobytnou tvrzí a venku jste sbírali body jen zřídka. Pak se to otočilo. Čím si to vysvětlujete?

Od půlky sezony z nás soupeři měli respekt a začali jezdit do Kolína bránit a nám se nedařilo ty soupeře tak zatlačit, abychom ty zápasy překlopili na naší stranu. Ke konci sezony nám odešla také trochu koncovka, ty poslední domácí zápasy jsme nehráli nějak špatně, ale přestalo nám to tam padat. Krásný příklad byl v play off doma s Prostějovem, kdy jsme byli jasně lepší v první třetině a jen se nám nepodařilo odskočit na dva nebo tři nula. Kdyby se to povedlo, tak jsme ten zápas vyhráli a věřím, že bychom měli velkou šanci to v Prostějově ukončit a jít dál v play off.

Musel jste během sezony jako kapitán řešit v kabině nějaký zásadní problém?

Ne nemusel, tým si sedl jak na ledě, tak v kabině.

Cítil jste na sobě velký tlak, když jste vedl kolínský tým jako kapitán?

Tlak ani ne, ale zodpovědnost za tým, aby šlapal tak, jak má. Já jsem věděl, že tým má na to se zachránit a že má ještě i na víc. Ze začátku přišlo hodně nových hráčů a trenér. Muselo se s tím počítat, že to bude chvilku trvat, než si to sedne a myslím, že za čas jsem začali podávat dobré výkony a začali jsme se tabulkou škrábat nahoru.

Především na kolínském zimáku vás hnali výborní fanoušci. Cítil jste hodně jejich podporu?

Jó, tohle byla pecka. Už před rokem, když Kolín postoupil do Chance ligy, tak jsem říkal, že to liga potřebovala takový klub, aby se ta liga oživila. Spousta bývalých spoluhráčů mi řekla, že do Kolína jezdí rádi, že chodí lidi a že panuje výborná atmosféra na zimáku. Vím, že Kolín byl zvyklý, že chodilo ještě mnohem více lidí, zažíval jsem tady derby mezi Kolínem a Nymburkem jako malý kluk a to bylo něco (úsměv). Buďme rádi, že chodí lidi v tomto počtu, protože ta covidová doba byla těžká. Věřím, že se bude hrát příští rok ještě lepší hokej a lidi natáhneme ještě více. Příští rok k nám přijedou týmy jako Vsetín, Zlín, Slavie, Jihlava, Vrchlabí a to už má zvuk ve fanouškovském prostředí.

Po skončení sezony jste si užil další šťastný moment, narodila se vám chlapeček. Takže jaké pocity zažívá čerstvý otec – hokejista?

Krásný jako každý otec (smích). Máme doma už čtyřletou dceru, tak je to trochu hektické poslední týdny, ale super. Jsem rád, že to takhle vyšlo, že se nám podařilo soutěž udržet a že narození malého v proběhlo pořádku.

Lukáš KREJČÍK

Bydliště: Sadská

Narozen: Nymburk

Zaměstnání: SC Kolín, Nextbike

Znamení: Váhy

Záliby: sport

Oblíbené jídlo: těstoviny

Oblíbené pití: voda, pivo

Oblíbený seriál: Přátelé

Oblíbená hudba: česká klasika