Buď jak buď, slovenské mistrovství světa zastihlo v základní části českou partu ve vynikající formě. A Středočeši patří mezi hlavní tváře.

O Kladeňácích Voráčkovi s Frolíkem se netřeba příliš rozepisovat. Ale přece jen.

Kamarádi od mládí až do teď k sobě nemuseli pasovat, trenér Říha na tohle spojení ofenzivního tahouna s psem obranářem přesto vsadil. Byla to výhra. Frolík Voráčka dokonale zná. Ví, kam mu má najet. Na kladenském zimáku se poznali už jako kluci dokonale. A tak Frolík poznává novou roli: V NHL ho zaškatulkovali do sekce skvěle bránících útočníků, v Bratislavě ale dokazuje, že góly umí dávat také. Ušmudlané, vydřené, ale i krásné jako proti Švýcarům.

Dohromady chlapi vyprodukovali 29 bodů v sedmi zápasech, to je rekordní příděl! Voráček s 15ti body překonal i letité české maximum Martina Procházky a Vladimíra Vůjtka z roku 1997, kdy oba vyhráli kanadské bodování MS se 14ti body.

Čeští hokejisté na MS v Bratislavě:

Kladeňáci se ale mohou prosadit i proti Němcům, tým a fanoušci to od nich očekávají. I když branky mohou klidně i jiní.

Třeba Vlašimák Michal Řepík, který se přes Benešov, Spartu, Floridu a Lva Praha prokousal také k zajímavé reprezentační kariéře. Hráč, který pomohl Lvu do finále KHL a s Libercem vyhrál českou extraligu, je v Bratislavě jako doma, hrál tady KHL za Slovan. A že vedle něj nastupují borci, kteří se v NHL na rozdíl od něho prosadili, z toho si hlavu nedělá. Hraje skvěle, tvrdě pracuje každou sekundu a střílí branky. Co víc od útočníka žádat?

Středočeši však mohou být hrdí i na obránce, Radko Gudas a David Sklenička patří k základním kamenům sestavy Miloše Říhy.

Oba spojuje berounský zimák, kde dělali první krůčky své kariéry. Tvrďák Gudas, kterého se leckterý protihráč lekne už při pohledu na něj, měl ke kariéře našlápnuto od malička. Vždyť táta Leo hrál roky za Spartu a za národní tým také. Gudas se přes Kladno, kde válčil v juniorce i s kamarády Voráčkem a Frolíkem, dostal až do NHL, dnes je respektovanou osobností Philadelphie Flyers.

A David Sklenička? Narodil se na ostrohu nad řekou Berounkou, v Újezdě nad starobylým Zbečnem. Tedy na Rakovnicku. Do Kladna i Berouna stejně dlouhá cesta, ale táta pracoval v Berouně, vzal ho tedy tam. Brzy bylo jasné, že se svým talentem musí do Kladna, ale berounské vedení ho už v dorostu oslovilo, aby šel pomoci místním mužům do I. ligy. Sklenička šel, všimla si ho Plzeň a ani tam se v kariéře nezastavil. Dostal smlouvu od Montrealu, nejslavnějšího klubu světa a o jeho sestavu bude druhým rokem bojovat.

Českou už si vybojoval stejně jako zbylé středočeské kvarteto.

Vyjde to klukům s Němci?