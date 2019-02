Poděbrady – První domácí zápas roku 2019 se hokejistům Poděbrad vůbec nepovedl. Nedokázali navázat na výkon z Čáslavi a v dalším kole Krajské ligy zaslouženě prohráli s týmem Velkých Popovic 2:4.

„Na utkání rychle zapomeneme a do příštího týdne se musíme dát dohromady a vyhrát v Mladé Boleslavi,“ hodil porážku rychle za hlavu manažer poděbradského klubu David Kubát.

Utkání nezačalo pro domácí dobře, hned ve 2. minutě hosté vystihli chybnou rozehrávku a důrazný Freisler je poslal do vedení. I v další části první třetiny byly Popovice lepší, lépe bruslily a snadno se dostávaly do šancí. Odměnou jim byl druhý gól. Poděbrady dokázaly ještě do konce třetiny korigovat zásluhou Jedličky.

Ve druhé třetině chtěli domácí nepříznivý vývoj utkání otočit, ale stále byli všude pozdě. Vrcholem zmaru byla dlouhá přesilovka pět na tři. „To jsme prakticky branku Jizby neohrozili,“ smutnil manažer poděbradského klubu.

Pak byl kapitán Příhoda vyloučen na 5 plus do konce utkání a hosté navýšili náskok. Poděbrady sice snížily na rozdíl jediné branky, ale Popovice přidaly čtvrtý gól.

Poděbrady – Velké Popovice 2:4

Branky: 17. Jedlička (Tuma, Pojkar), 55. Jedlička (Rindoš, Bílek) – 2. Freisler (Kukačka), 16. Freisler (Braniš), 32. Maňas (Vacek), 60. Vacek. Vyloučení: 4:5, navíc domácí 1 x 5 min. + TDU, 1 x TH. Třetiny: 1:2, 0:1, 1:1.

HC Poděbrady: Bílek – Cafourek, Žalud, Pojkar, Martínek, Milaniak – Příhoda, Mojžíš, Vernek – Tuma, Jedlička, Hrdina – Šafra, Toupal, Brzák – Čtvrtečka.