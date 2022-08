Po 22 letech agentura přesunula místo své působnosti do Poděbrad, kde je nový zimní stadion. „Je to tu skvělé, máme všechna potřebná sportoviště, některá se ještě budou budovat. Například hala a ubytování jsou přímo vedle zimáku, navíc je to kousek do města,” líčí Tramba.

Obavu mají oba hokejoví odborníci z rostoucích cen energií. Zatím jsou prý přijatelné, ale… „Někde se už zavírají zimní stadiony,” děsí se Císař.

V Poděbradech proběhly tři turnusy letních kempů, zúčastnili se jich dospělí i děti. „Někteří hráči přijeli na jeden kemp, jiní na dva a někteří dokonce na tři. Měli jsme hráče z Aljašky, Brazílie nebo i z Indie, ti byli poprvé. Dáváme šanci i Ukrajincům, podporujeme je. Celkem je na našich kempech až 45 národností. Nejkurióznější je kromě těch Brazilců a Indů jeden veterán, který má už 85 let. Ale hokej ho chytl, tak proč ne,” zdvihá Tramba palec na znamení obdivu.

Poděbradská sportoviště jsou v kurzu. Je o ně větší zájem než o nymburská

Czech International Hockey Camp nemá svou působnost postavenou na známých jménech, trenéři se rekrutují z řad absolventů FTVS. „Jsou to pedagogové. Buď absolventi, nebo už vystudovaní učitelé. V minulosti ale u nás trénoval Jakub Petr, nyní trenér národního týmu do osmnácti let. Cena kempů je trošku vyšší oproti běžným kempům, máme ale klientelu téměř výhradně ze zahraničí,” objasňuje David Císař.

Mezinárodní hokejový kempZdroj: Deník/František Bílek

A jak vypadá jeden den na kempu? „Dám příklad dne malého hokejisty. Má dva tréninky na ledě, jednou na suchu stickhandling, pak suchou, prostě cvičení mimo led. Večer je možnost open ice, čili jít na led s rodiči nebo trenérem. Alternativou je pak rehabilitace v bazénu. Děti můžou dorazit s rodiči, ale máme čtyřiadvacetihodinový dozor, takže nám rodiče děti můžou klidně svěřit a nebýt tu s nimi,” jmenuje Tramba možnosti.

Nejvíc informací o kempu je na webu hockeycamp.cz