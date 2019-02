Nymburk – Už si snad musí říkat: Kdo nás zastaví? Hokejisté Nymburka vyhráli šest utkání za sebou (pět za tři body), naposledy to bylo ve středu, když zvítězili na ledě Trutnova 4:2, kterému tak přeťali dlouhou šňůru jedenácti výher. Nyní už se ale musí borci NED Hockey soustředit na další druholigové střetnutí, které je čeká v sobotu na jejich zimním stadionu. Soupeřem jim bude pražská Kobra a utkání začne jako vždy v 17 hodin.

Hokejisté Nymburka (ve světlém) porazili v 35. kole 2. ligy Vrchlabí 3:2. | Foto: Vlastimil Čech

Nymburk je v euforii a toho by měl naplno využít. „Kobra hraje doma na malém hřišti hodně agresivně, na větším kluzišti by to nemuselo být takové. My jsme v laufu a kluci si věří,“ řekl před zápasem trenér nymburského mužstva Pavel Bičiště.