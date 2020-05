Mladí hokejisté se připravují kompletně. Od přípravek po juniory. Jen muži mají zatím volno. „připravují se individuálně. Kdo chce, chodí s juniory,“ upřesnil Kubát.

Jinak jsou všechny ročníky „v zápřahu“. „Mládežníci jedou všichni. Přípravky dvakrát týdně, žáci třikrát a dorosty a junioři čtyřikrát. Využíváme hlavně halu na zimáku, jsme na tartanu na Valech nebo na Ostende,“ přiblížil tréninkové možnosti manažer klubu.

A pro své juniory si připravil jednu lahůdku. „Čeká nás výběh na vrch Oškobrh. Je to takové zpestření (smích). Jsou tam pěkné rovinky do kopce. Klukům to ale nemůžu říct dopředu,“ usmívá se trenér juniorů David Kubát.