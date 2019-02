Nymburk - Trenér nymburských hokejistů Pavel Bičiště měl během sezony z čeho vybírat. A to nejen na postu gólmana.

Další druholigovou sezonu na postu trenéra hokejové celku NED Hockey Nymburk má za sebou trenér Pavel Bičiště, který v rozsáhlém rozhovoru Deníku hodnotí nedávno skončenou sezonu.



Nymburk skončil po základní části na čtvrtém místě. Podařilo se splnit předsezonní cíle?

Před začátkem sezony jsme věděli, že nás posílí dva zkušení hráči a to Přemek Sedlák a Lukáš Vaľko. Jedním z cílů tedy bylo nabalit naše mladé hráče na tyto dva zkušené a snažit se hrát dobrý hokej. Nikdo zřejmě ale nečekal, že se sezona povede tak, jak se povedla. Cítím, že od té doby co trénuji A – tým, je to každý rok vždy o kousíček lepší. Po základní části jsme skončili čtvrtí a s tím panuje spokojenost. Začátek nebyl tak slavný, ale od listopadu se pojetí hry začalo měnit. Začali jsme dávat góly a zvedlo se sebevědomý hráčů. A na této vlně jsme se vezli až do konce.



K dobrému výsledku jistě pomohl poměrně početný kádr, bylo si tedy z koho vybírat…

Díky širokému kádru bylo vždy z koho vybírat. I když přišla nějaká marodka, tak bylo vždy k dispozici minimálně patnáct až šestnáct hráčů. Pouze do Jindřichova Hradce jsme jeli jen se čtrnácti lidmi a z toho jsme ještě dva vytáhli z postele a dva hráči se nám tam zranili. To byl jediný zápas celé sezony, kdy jsme byli oslabení. Za celou sezonu tedy nebyl strach jet na zápas s malým počtem hráčů.

Základní část dopadla nad očekávání, z play off jste však vypadli překvapivě rychle…

Do play off jsme chtěli jít proti Kolínu. Jenže na tréninku před klíčovým zápasem v Trutnově jsme si zranili tři hráče a zápas v Trutnově jsme ani přes vedení 4:2 nezvládli. Jindřichův Hradec z nás měl respekt. Tam jsme prohráli o jediný gól a doma jsme je dvakrát porazili. Poslední zápas, kdy jsme tam jeli značně oslabeni, nepočítám. Na výsledku play off se pak podepsal první zápas, který jsme prohráli na nájezdy. Neříkám, že kdybychom tento zápas vyhráli, vyhráli bychom i celou sérii, rozhodně by to však bylo jiné. Jindřichův Hradec nás zkušenostmi přehrál a zaslouženě postoupil.

Vloni jste často po vstřelené brance vzápětí inkasovali. Podařilo se vám tento nešvar odstranit?

Takové branky jsme letos nedostávali. Kluci jsou oproti loňsku zkušenější a kladli jsme na tyto situace důraz. Mrzel mě gól z první minuty, který jsme dostali v zápase s Technikou. Toto utkání jsme ale nakonec vyhráli 4:3.



Letos vám mimořádně vyšly domácí zápasy, ve kterých jste nastříleli 102 branek a skončili na 2. – 3. místě v pořadí vstřelených branek v domácích zápasech. Celkem jste nastříleli úctyhodných 162 gólů.

Takový počet branek jsem nezažil ani já v době, kdy jsem ještě hrál. Cítili jsme, že doma hrajeme výborně a dávali jsme porce branek. Myslím, že soupeřům se sem nejezdilo dobře. Bylo to příjemné. Bohužel naopak narostl počet obdržených branek. I když se útočí, hráči musí myslet na obranu. Dostali jsme 26 branek s kvalitním týmem Hodonína a 12 gólů z jednoho zápasu s Jindřichovým Hradcem, takže to pak rychle naskakovalo. Obrana nebyla taková jako minulý rok.



Útok i obranu jsme zhodnotili. Jak jste viděl výkonnost brankářů?

V brance se vystřídali čtyři brankáři. Sezonu začal v brance Rückl, jenže se nedařilo, a tak jej nahradili sparťanští junioři Kocián s Bílkem. Na konci pak ještě odchytal několik zápasů Robin Blažíček z Benátek. Nejvíce prostoru dostal Ondra Kocián, který se nakonec stal jedničkou týmu. Pavel Bílek chytá trochu jiným stylem a i s ním v bráně jsme vyhráli několik zápasů. Robin Blažíček měl vždy dveře otevřené a čekalo se jen, jak jej uvolní Benátky. Myslím, že všichni maskovaní muži prokázali svoji kvalitu.



Letos se Nymburku nedařilo v nejprestižnějších zápasech proti Kolínu. Čím to?

V prvním zápase jsme dostali osm gólů a co vystřelili, to tam spadlo. Ve druhém zápase se nám nedařilo v koncovce. Ve třetím zápase jsme měli výbornou první třetinu, ale pak jsme odešli. Všechno jsme vsadili na poslední utkání, které jsme chtěli vyhrát. Do své režie to vzal Jirka Martinec, který v tomto utkání předvedl nejlepší výkon sezony.



Kdo vás oproti loňsku překvapil svými výkony?

Zlepšení je určitě vidět u Filipa Velechovského, kterému sedla spolupráce s Dominikem Treglem a Martinem Šimkem. Všichni tito tři hráči mají předpoklady stát se do příštích let tahouny mužstva. Záleží jen na jejich přístupu. Jestli se boudou chtít dál zlepšovat a pracovat na sobě, nebo jestli se spokojí jen s tím, co si odtrénují při tréninku. V obraně zahrál výborně Aleš Knesl, kterého jeho výkony vynesly až do první lajny Havlíčkova Brodu. Více prostoru také dostával Ondra Vlach, který však musí ještě zapracovat na přesnosti střelby.

