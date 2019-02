Poděbrady - Čekali hodně těžké utkání a to se také potvrdilo. Hokejisté Poděbrad narazili v dalším kole play off krajské ligy na mužstvo Černošic a na jeho ledě prohráli úvodní duel série pětigólovým rozdílem. Série se hraje na dva vítězné zápasy, takže ještě není dobojováno. Přijďte povzbudit a podpořit borce z lázeňského města v sobotu, kdy hrají doma.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

„Výsledek je tentokrát horší než předvedená hra. Rozhodně jsme nebyli výrazně horším týmem, ale gólové šance jsme soupeři darovali a on je využíval,“ zhodnotil utkání manažer poděbradského klubu David Kubát. „Ať je výsledek jakýkoliv Černošice mají pouze bod a ve hře jsou ještě dva. Věříme, že v sobotu získáme první a pro druhý pojedeme v neděli zpět do Černošic,“ nehází flintu do žita poděbradský manažer.