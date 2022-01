„Pamatuju si akorát to, jak jsem si před zápasem omotával hokejku. Pak až to, když jsem byl v sanitce. Jinak mám absolutní okno. Ani jsem nevěděl, jak jsme hráli, to jsem si potom zjišťoval,“ vrací se k danému zápasu Machala.

Zákrok hradeckého obránce si později pochopitelně pouštěl alespoň ze záznamu. „Zaráží mě, že někdo říká, že jsem neměl hlavu nahoře. Soupeře jsem zjevně viděl, protože jsem puk nahodil a ještě jsem zpomalil. Kdybych nezabrzdil, tak to mohlo dopadnout o dost hůř. Jsem rád, že to dopadlo ještě takhle a snad nemám žádné trvalé následky,“ říká.

Zatímco pro Machalu zápas skončil kvůli následkům střetu, Janka vykázali z ledové plochy rozhodčí. Udělili mu trest do konce zápasu a daným momentem se zabýval i šéf disciplinární komise Viktor Ujčík a následně i celá disciplinárka. Ta hradeckému bekovi vyměřila stopku na osm zápasů, po hráčově odvolání ji ale zmírnila na sedm utkání.

„K tomu, že se s klubem odvolávají, se nebudu vyjadřovat. Myslím si o tom svoje. Co ale absolutně nechápu, je jeho reakce. Já tam ležím v bezvědomí, on jede kolem a ještě se mi směje. Zaráží mě, že nemá ani nějakou úctu. Když něco udělám, tak se nemusím druhému ještě vysmívat, když tam leží v bezvědomí,“ kroutí hlavou Machala.

Právě Jankovo nepochopitelné chování po zákroku komise ve svém verdiktu zohlednila. Hradecký obránce jezdil okolo hloučku hráčů a lékařů s úsměvem na tváři a poté zamířil do kabiny. „Sám se mi ozval až po tom, co oznámili jeho trest,“ prozrazuje Machala.

Ten si ze střetu nakonec odnesl silný otřes mozku a noc musel strávit v nemocnici. Doteď má navíc problémy s dýcháním po zásahu do nosu. „Vyletěla mu ruka, dostal jsem loktem do nosu a doteď nemůžu pořádně dýchat. Musím dýchat pusou,“ popisuje.

Pro Machalu se jedná o další zdravotní lapálii v této smolné sezoně. Její začátek vynechal kvůli operaci ramene a po návratu z rekonvalescence stihl zasáhnout jen do sedmi duelů. „Je to pech. Odehrál jsem pár zápasů, dostával jsem se do toho a bum. Zase jsem na dlouho vyřazený. Je to moje nejhorší sezona, co se týče zranění,“ lituje.

Otázkou nyní zůstává, kdy kladenští fanoušci uvidí Machalu opět na ledové ploše. Zatímco Jank by měl naskočit v polovině ledna proti Brnu a trest mu možná bude po dalším odvolání ještě zkrácen, kladenskému útočníkovi rekonvalescence teprve započala. Po nařízeném klidu začíná pomalu s běháním a plaváním. „Pomalu se do toho snažím zase dostat. Snad budu co nejdříve zpátky,“ hlásí optimisticky.