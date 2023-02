Nymburský celek se v domácím utkání střelecky prosadil pouze jednou. A na ledě Berouna vyšli zcela naprázdno pro změnu domácí hokejisté. Nymburk dal v první i ve druhé třetině po jedné brance, své vítězství korunoval ve třetí periodě, kdy Medvědům zasadil tři bodné rány. A protože se muselo rozhodnout, přišlo na řadu desetiminutové prodloužení. To se ale nehrálo ani minutu, když rozhodl hostující Šifta. Lvi tak postupují dál.

Pálili šance ve velkém, pak nabídli hokejisté Nymburka soupeři tři góly

„Neskutečný výkon. Neskutečný výkon od celého týmu,“ byl po utkání nadšený trenér nymburského celku Pavel Bartoníček. „Bylo to úplně něco jiného, než sobotní utkání. Za prvé jsme proměňovali šance a za druhé jsme byli maximálně disciplinovaní a nenechávali jsme se zbytečně vylučovat,“ těšilo kouče vítězného týmu. „Byli jsme suverénně lepší po celý zápas, pochvalu zaslouží celý tým. Bylo to i malinko vypjaté, ze strany domácích tam bylo několik likvidačních faulů na naše hráče. My jsme to ale ustáli a celý tým předvedl nádherný výkon,“ opakoval trenér Pavel Bartoníček.

Branky a nahrávky: 19. Velechovský (Hrdina), 37. Procházka (Protivný), 45. Kuzďas (Šafra), 48. Kuzďas (Kuzďas), 48. Hrdina (Velechovský, Šifta), 61. Šifta. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:3, - 0:1.