Mohlo by jich být minimálně o čtvrtku více, kdybych nebyl tak dřevěnej. Ale to, jestli jsem první nebo desátý, vůbec neřeším a popravdě ani nesleduji tyhle statistiky, tohle už mám za sebou. Vedení mě z nějakého důvodu přivedlo, drží si mě a já se mu to snažím vracet a plnit roli v týmu, jakou bych měl mít.

Čím si vysvětlujete, že se vám tolik daří?

Tak přece jenom dřív jsem hrál na vyšší úrovni, tak ještě nějaké zásoby umu mám a vedle sebe mám dobré kluky, kteří umějí dát gól, narozdíl ode mě a já jim to zase umím připravit, takže potom ty body naskakují. Ale celkově si myslím, že máme útočné mužstvo, a když furt útočíte, něco tam vždycky napadá.

Daří se vlastně celému týmu. Tabulku Východ vedete s náskokem jedenácti bodů před druhou rezervou Mladé Boleslavi. Kde hledat důvody jasného vedení?

Myslím si, že tým je dobře poskládaný a vyvážený. Jsou v něm jak dříve narození kluci, tak kluci kolem dvaceti sedmi let a pak mladí kolem dvaceti. Každý zná svojí roli v týmu a všichni ji plní a od toho se pak odvíjí výsledky. Další aspekt je, že hrajeme pospolu už nějaký ten rok, skoro v úplně stejném složení, víme co jeden od druhého očekávat.

Skupinu už téměř jistě vyhrajete, do konce soutěže zbývá odehrát pět zápasů. Cíl tedy bude splněn. Jak budete hledat motivaci do konce základní soutěže?

Já si myslím, že o motivaci není vůbec řeč. Hraje se jednou o víkendu a jelikož na téhle úrovni to musíte hrát s chutí a protože vás to opravdu baví, jelikož nikdo za to nebere žádné peníze a je to de facto dobrovolné, tak přece nepůjdu na zápas s tím, že chci prohrát nebo koukat, jak dostávám na zadek. To je už lepší jít na procházku se psem nebo s přítelkyní, než jít na zápas a mít na párku, jestli vyhraju nebo ne. Vedení dělá vše, aby to v týmu fungovalo, každý zápas se logu Poděbrad dělá reklama a nechcete ji kazit.

Čekají vás ještě Černošice, vedoucí tým skupiny Jih, které mají o tři body více než vy. To bude jistě zajímavá konfrontace…

Já osobně radši hraji zápasy, kde se přetahujete o gól a zápas má určitou kvalitu. Nemám rád, když se vede o osm gólů a v půlce druhé třetiny je po zápase. Řekl bych, že to bude kvalitní zápas, který určitě potřebujeme. Černošice mají dobré, mladé hráče a jsou nahoře každý rok, takže pro nás výborná konfrontace.

Často se poděbradskému týmu stávalo, že neprošel přes první kola play off. Jste letos poučeni a připraveni na vyřazovací boje?

No řekl bych, že určitě máme z čeho brát. Co jsem v týmu, tak pokaždé jsme v play off vypadli na začátku, takže určitě víme, jak v play off nehrát, abychom nedopadli znovu stejně. Play off bylo náš cíl a chceme dojít daleko. Trenér to do nás neustále hustí, že víme, že letos musíme být připravení a dát do toho jiné síly, než v předešlých sezonách.

Patříte mezi nejzkušenější hráče poděbradského týmu. Máte často co říct svým spoluhráčům, když je potřeba?

Tak od toho je trenér a v týmu je taky David Pojkar a Martin Ševc, ti klukům mají určitě víc co říct a poradit, než já a taky tomu tak je. Já jsem spíše tichý a soustředím se na svoji hru.

Máte nějakou hranici bodů, na kterou se chcete dostat?

I přes moje velice mladá léta si žádné hranice nedávám a ani nemám. Já už osm let zpátky skončil, jelikož o mě nebyl nikde zájem. Takže tohle je takové zpestření a aspoň se člověk o víkendu vypotí. Určitě nejsem typ, který by si tady něco dokazoval anebo honil nějaké mety v bodování.

Lukáš RINDOŠ

Bydliště: Chomutov

Narozen: 23. srpna 1987

Zaměstnání: živočichář

Znamení: Lev

Záliby: sport, zvířata, politika

Oblíbené jídlo: sushi

Oblíbené pití: sprite, Whiskey

Oblíbený film: Černí baroni

Oblíbená hudba: všechno