V Kralupech pojali okresní derby s Mělníkem velkolepě. Téměř pět stovek diváků si na úvod vyslechlo státní hymnu. Čestné buly vhodila hejtmanka Středočeského kraje. Do utkání pak lépe vykročili domácí, hosté ale ještě do první přestávky srovnali krok. V úvodu druhé části pak dvěma rychlými údery odskočili na 1:3. Z brankoviště tím vyhnali kladenského juniora Gabrišku. Na led se tak podíval i zkušenější Škubal a proti svému bývalému klubu už ze hry neinkasoval.

O tom, že utkání v základní hrací době vítěze nepozná, rozhodly ještě ve druhé části přesilovky. Zatímco domácí svou přetavili v kontaktní gól, hosty ztrestal těsně po skončení té jejich už nejproduktivnější Kralupan Husárik vracející se z trestné lavice. Třetí část ani prodloužení i přes šance na obou stranách změnu skóre nepřinesly. V nájezdech domácí střelci dvakrát srovnávali krok. V šesté sérii ale Brandejský neproměnil, zatímco Havel i podruhé ano. V utkání tak zapsal dva góly.

„Myslím, že parádní utkání pro diváky. Nám trochu nevyšel začátek druhé třetiny, což ráz utkání poznamenalo. Ale je důležité, že jsme se zvedli a utkání vyrovnali. Remíza byla asi spravedlivá,“ rekapituloval zápas trenér Kralup Dušan Sikela.

O zasloužené dělbě mluvil po utkání také Libor Stinka, kouč Mělníka, pro který šlo o osmé vítězství v řadě, první dvoubodové. „Derby bylo bojovné a vyrovnané. Po základní hrací době zasloužená remíza. Začátek vyšel lépe Kralupům, nám zase vstup do druhé třetiny. Ve třetí mohla dát gól obě mužstva, a to samé v prodloužení. Klukům děkujeme za výkon a vybojované dva body,“ uvedl Stinka.

Drama do poslední chvíle bylo k vidění také v Kolíně. Hosté z Kutné Hory vedli nad domácím týmem Žabonos v průběhu utkání hned čtyřikrát, jednou dokonce o dvě branky. Domácí ale dokázali pokaždé srovnat. Nepovedlo se jim to až po šesté brance Mikešky, po které jim zbývalo na odpověď už jen půl minuty. Sršni si tak připsali teprve druhou výhru v ročníku.

„V utkání jsme neproměnili několik šancí a nehráli dobře. Šli jsme ale za vítězstvím, bojovali jsme až do konce a nakonec jsme se štěstím rozhodli,“ komentoval trenér Hory Stanislav Bednář podle něj zaslouženou výhrou.

Ve zbylých zápasech už nebyl o vítězi pochyb. V Černošicích to se Slaným nevypadalo dobře už při pohledu na sestavy. Hosté totiž dorazili pouze s desítkou hráčů včetně čtyř juniorů. Elitní útočná formace domácích si na lvech doslova smlsla. Každý z trojice Hofmeister (1+6), Krudenc (4+3), Jobek (3+4) zaznamenal sedm kanadských bodů.

Čtyřgólové představení jediného hráče přineslo také utkání mezi Poděbrady a Čáslaví. Lukáš Rindoš nasměroval svůj tým za druhým výrazným domácím vítězstvím v řadě hned v úvodní části.

Lví čest na rozdíl od Slaného uhájil Benešov. Ve Vlašimi rozpoutal vedoucí gól domácích Rytířů velké střelecké manévry v podání hostů. Tisícovka diváků se tak s přispěním osmi různých střelců dočkala desítky. Nadprůměrný byl zápas i co do počtu vyloučených (10:11).

Že by se béčko Bruslařů zvedlo po šesti předešlých nezdarech zrovna na ledě na východě vládnoucího Kolína B, se příliš předpokládat nedalo. Přitom to byli hosté, kdo otevřel skóre. Do konce první části jim ale do brány napadaly stejně jako naposledy doma čtyři góly a bylo víceméně po nadějích. Na domácí straně se opět činil nejproduktivnější hráč soutěže Robin Martínek (3+3). O šest kanadských bodů obohatil svou sezonní bilanci také Jiří Kadlec (1+5). Za hosty se gólově uvedl útočník Ivan Ďurač, který ještě v sezoně 16/17 figuroval na soupisce extraligového celku bruslařů.

Pro druhou prohru v soutěži si dojel Rakovník na zrekonstruovaný zimák do Velkých Popovic, kde domácí využili užšího ledu a zaslouženě vyhráli 4:1. Hosty zlomili dvěma góly v závěru druhé třetiny, jimiž odskočili na 3:0. Třetí branka v čase 39:59 hosty hodně rozzlobila, podle nich padla po siréně. Rozhodčí měl jiný názor.

Kralupy – Mělník 3:4 SN (1:1, 2:2, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Hampl (Husárik, Soukup), 25. Brandejský (Chládek), 33. Husárik (Kučera) – 14. Vernek (Cicvárek, Kapoun), 21. Havel, 22. Nesládek (Vernek, Stinka), 65. rozhodující nájezd Havel. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 450.



Vlašim – Benešov 2:10 (1:3, 1:2, 0:5)

Branky a nahrávky: 2. Kočí (Matějka, Kratochvíl), 27. Kočí – 3. Netolický (Procházka, J. Zderadička), 4. Polesný (Kižlin, Beran), 19. Starec (Holánek), 27. Polesný (Kaňka, Beran), 33. Holánek (J. Zderadička), 46. Kohout (Holánek), 46. Sládek (Kižlin), 47. Kohout (Beran), 52. Procházka (Kaňka), 53. Mrva (Polesný, Kaňka). Vyloučení 10:11. Bez využití. V oslabení: 0:2. Diváci: 998.



Poděbrady – Čáslav 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 10. Rindoš (Karoch, Papoušek), 13. Bek (Rindoš), 19. Rindoš (Kejdana, Papoušek), 24. Čapek (Tuma), 42. Rindoš (Karoch, Kejdana), 51. Martínek (Papoušek), 55. Rindoš (Milaniak, Bartoň) – 27. Navrátil (Křišťan), 46. Křišťan (L. Svoboda). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0.



Žabonosy – Kutná Hora 5:6 (0:1, 2:2, 3:3)

Branky a nahrávky: 25. Kedršt (Procházka), 38. Kedršt (Mejzr), 45. Mejrz (Paroubek, Procházka), 52. Zemánek (Kubát), 57. Skokan (Pýcha) – 20. Beran, 37. Chmelař (Kadlec), 38. Bašus (M. Jelínek), 50. M. Jelínek (Jiráň), 51. Havránek (Tvrdík), 60. Mikeška (M. Jelínek). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.



Černošice – Slaný 10:2 (2:0, 3:1, 5:1)

Branky a nahrávky: 2. Mráz (Sem), 18. Hofmeister (Jobek, Staněk), 30. Krudenc (Novák, Jobek), 34. Krudenc (Hofmeister, Jobek), 40. Jobek (Krudenc, Hofmeister), 41. Hofmeister (Jobek, Krudenc), 42. Jobek (Krudenc, Hofmeister), 45. Krudenc (Jobek, Hofmeister), 49. Krudenc (Hofmeister, Staněk), 55. Šalamoun (Pulkrab, Loskot) – 22. Kolář, 44. Kožíšek (Jeřábek, Sekerka). Vyloučení: 6:2. Bez využití. V oslabení: 1:0.



Velké Popovice – Rakovník 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Formánek, 39. Bícha (Krejčí, Braniš), 40. Hradil, 48. Kukačka (Hradil) – 50. Macháček (Hegenbart, Kos). Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0.



Kolín B – Ml. Boleslav B 9:4 (4:1, 4:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Semirád (Kadlec), 11. Malý (Semirád), 17. Martínek (Kozák, Kadlec), 20. Martínek (Kadlec, Hyšpler), 22. Kadlec (Semirád, Pešek), 32. Malý (Kadlec, Martínek), 34. Hyšpler (Martínek, Kadlec), 36. Malý (Martínek), 41. Martínek (Malý, Kozák) – 6. Ficek (Hochman), 31. Kadeřábek (Rovný), 33. Ficek (Tregl, Mareš), 47. Ďurač (Kadeřábek). Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.



Žebrák – Králův Dvůr odloženo kvůli rozsáhlé marodce hostů