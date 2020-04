Byl to jeden z nejdojemnějších momentů v historii hokeje. 1612 zápasů čekal kanadský obránce Ray Bourque na to, aby mohl nad hlavu pozvednout Stanley Cup, udělovaný každoročně nejlepšímu týmu Národní hokejové ligy. Bourque vysněné mety dosáhl v posledním zápase kariéry.

Slavný pohár, který spatřil světlo světa už kolem roku 1890, kdy si ho lord Stanley v Sheffieldu koupil jako punčovou mísu, vyhrálo také šestadvacet Čechů. Osm z nich pochází z Prahy či ze Středočeského kraje. A právě jim je věnován seriál Ledoví hrdinové. V předchozích dílech jsme představili příběhy Jiřího Hrdiny, Jaromíra Jágra, Jiřího Fischera, Františka Kaberleho, Tomáše Kaberleho a Michaela Frolíka. Dnes je na řadě Michal Rozsíval. Právě on byl dalším Středočechem, který dokázal vyhrát play off NHL.

Hokej a Michal Rozsíval? Nějakou dobu trvalo, než si tohle spojení sedlo do správných kolejí. Pod dohledem táty Jiřího, jenž hokej v minulosti také hrával, to zprvu nebylo na vlašimském stadionu to pravé ořechové. Při jednom z tréninků třeba malý Michal obelstil nepozorného otce i trenéra a odešel do šatny, kde dle svého tvrzení jednoduše odpočíval. Po boku staršího bratra Patrika se ale nakonec rozhoupal k hvězdné kariéře. Pomohl k tomu i dům prarodičů v Domašíně, kde oba bratři na dvorku řádili před hokejovou bránou. V šestnácti letech hrál Michal Rozsíval juniorskou extraligu za Jihlavu, v roce 1996 odešel do Kanady do WHL. Hned poté, co ho draftoval Pittsburgh. Jako 105. v pořadí.

Přes farmu Rozsíval naskočil do NHL v sezoně 1999/2000, v premiérovém ročníku zapsal 75 startů (4+17). Přestože i v dalších letech sem tam zamířil na farmu, u Penguins zůstal spolehlivý zadák až do výluky, byť celý hokejový rok 2003/2004 vynechal kvůli zranění. Během přestávky NHL oblékal barvy Třince a Pardubic. Druhému týmu pomohl k mistrovskému titulu. Ve čtyřech zápasech prubl i reprezentační dres, do zlaté Vídně se ale nepodíval.

Mezitím si Rozsíval plácl s New York Rangers. Risk celku ze slavné Madison Square Garden vyšel, Rozsíval v nadcházejících pěti sezonách chyběl dohromady jen v deseti utkáních. Navrch přidal společně s ottawským Reddenem i NHL Plus/Minus Award, tedy trofej, která se uděluje hráčům s nejlepšími statistikami plus/minus v základní části.

Během sezony 2010/2011 byl vlašimský rodák vyměněný z New Yorku do Phoenixu, za dva roky se stěhoval do Chicaga. A hned ve svém prvním ročníku za Blackhawks se Rozsíval radoval ze Stanley Cupu! V play off nastoupil do všech střetnutí, zapsal čtyři přihrávky. Chicago, za které hrál i Michael Frolík, tehdy ve finále zdolalo Boston, na straně Bruins stálo duo Jágr – Krejčí. V rámci oslav v Česku vzal Rozsíval Stanleyův pohár do Prahy, projel se s ním například po Vltavě, svatý grál pak zamířil i do Vlašimi.

Vyhrát NHL se českému obránci podařilo ještě jednou, v sezoně 2014/2015. Chicago už dávno vědělo, že Rozsíval bude patřit při vrcholu sezony k nejspolehlivějším hráčům, vinou zlomeniny kotníku ale odehrál „jen“ deset klání. Zapsal jednu asistenci a mohl se radovat znovu, Blackhawks ve finále zdolali Tampu Bay. Rozsíval se tak zařadil k šesti Čechům, kteří Stanley Cup vyhráli více než jednou. Pohár po roční přestávce znovu zamířil do Vlašimi, objevil se ve sportovním areálu Na Lukách.

Po druhém triumfu přidal Michal Rozsíval další dvě sezony v Chicagu, v té poslední už ale působil převážně v pozici zdravého náhradníka, nastoupil jen do dvaadvaceti utkání. Michal po konci v NHL nezvolil návrat do Evropy. Byť konec kariéry ještě oficiálně neoznámil, v jednačtyřiceti letech je jeho návrat na led už jen teoretický. Hokejovou cestu měl ale Michal Rozsíval výjimečnou. Vyšperkoval ji senzační titul mistra světa z roku 2010, nenápadný Rozsíval patřil na šampionátu v Německu k oporám podceňovaného týmu. Tak jako ve většině jiných zápasů, do nichž majitel téměř tisícovky startů v NHL nastoupil.