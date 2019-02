Mladá Boleslav - Vladimír Kýhos už není trenérem BK Mladá Boleslav. Vedení Bruslařského klubu jej odvolalo během soboty v reakci na páteční porážku Boleslavi na ledě posledního Chomutova. Společně s ním šli od týmu také jeho asistenti – Vladimír Čermák a Boriš Žabka.

Miloslav Hořava. | Foto: Znojemský deník

Náhradu klub veřejnosti oznámil v sobotním podvečeru, hráčům se nové trenérské trio představilo v neděli dopoledne, odpoledne povede tým do domácího zápasu proti Olomouci.

Novým hlavním koučem je sedmapadesátiletý rodák z Kladna Miloslav Hořava.

Někdejší úspěšný československý reprezentant má jeden titul mistra světa z domácí šampionátu z roku 1985, k tomu další čtyři medaile. Dva cenné kovy si pak přivezl z olympijských her v Sarajevu a Albertville. Kromě Kladna, Jihlavy a dalších českých klubů si zahrál také v NHL v dresu New Yorku Rangers, nebo švédskou ligu za MODO. Ke třem titulům mistra republiky z pozice obránce pak přidal také v roce 2015 jeden trenérský, když jako asistent Radima Rulíka došel z Litvínovem až na český vrchol.

Právě Rulík bude jeho asistentem u týmu Bruslařů společně s další legendou českého hokeje Pavlem Paterou.