Poprvé v historii jste postoupili do play off. Budete tedy hodnotit sezonu jako úspěšnou?

Ano sezonu lze hodnotit jako úspěšnou, protože čtvrté místo v kraji je úspěch.

Splnili jste cíl, který jste si dali před sezonou. Jak těžké to v letošním ročníku bylo?

Cílem byl postup do play off. Letos je jsme poprvé měli výbornou první část sezony, která většinou rozhoduje. Uhráli jsme spoustu bodů a zajistili si účast. V lednu, kdy se nám moc nedařilo, ztráceli i ostatní soupeři, takže se podařilo udržet i druhé místo, což se ve čtvrtfinále s Benešovem ukázalo jako velká výhoda.

V létě doznal váš kádr výrazných změn. Nebylo jich příliš?

My jsme do letošní sezony šli s cílem, že se nechceme strachovat o záchranu v soutěži a proto ty změny byly nutné. Krajská liga je velmi kvalitní soutěž, protože sem přichází spousta hráčů ze druhé ligy, kde nechtějí většinou z časových důvodů hrát. Bohužel zatím nejsme schopni hrát pouze s vlastními odchovanci. Sportovní manažer Milan Hněvsa přivedl spoustu kvalitních hráčů s extraligovými zkušenostmi jako Davida Pojkara, Lukáše Rindoše, Michala Dobroně, od kterých se junioři mohli učit.

Také jste po dlouhé době vyměnili trenéra, přišel pro fanoušky neznámý kouč Jan Boháček. Co tato změna přinesla?

Změna na trenérském postu už byla nutná. Sám jsem po ní volal. Jan Boháček byl v létě volný, když ukončil úspěšné působení na Mělníku, tak jsme se s nim rychle dohodli. Dalším důležitým faktorem bylo, že s sebou přivedl střelce Martina Příhodu a Jana Verneka. Na tyto hráče se postupem času nabalili ještě další a vznikl silný tým.

V průběhu základní části jste byli stále v horních patrech tabulky. Kdy jste začal věřit, že to zvládnete a do play off postoupíte?

Již úvodní zápasy naznačily, že letos se s Poděbrady musí počítat. V této sezoně nebyl důvod o play off pochybovat.

Rok 2019 byl pro vás ale dost neúspěšný. Vyhráli jste jen tři zápasy, z toho dva ve vyřazovací části. Čím to bylo?

Možná uspokojení, že je již hotovo. V základní části již prakticky o nic nešlo a nám se přestalo dařit střílet branky. Důležité bylo, že mužstvo zabralo ve čtvrtfinále a přes Benešov postoupilo.

Jak jste si užívali zápasy play off a co chybělo k tomu, abyste postoupili do finále?

Říká se, play off je jiná soutěž a a je to pravda. Zápasy mají jiný náboj, chodí více diváků. Znovu opakuji, jsme rádi že se nám podařilo postoupit do semifinále. Černošice již byly nad naše síly a postoupily zaslouženě. Abychom mohli pomýšlet na postup do finále , je potřeba širší kádr. V Černošicích jsme sice prohráli vysokým rozdílem, ale naše hra byla lepší než doma. Tady nás už soupeř k ničemu nepustil a postup si zkušeně pohlídal.

Kdo z hráčů zaslouží největší pochvalu? O koho se mohl tým opřít v těžkých chvílích?

Nechci nikoho vyzdvihovat. I hráči třetí pětky, pokud plní své úkoly, mají na konečném úspěchu stejný podíl. Pokud přece jen někoho jmenovat, tak asi Michal Dobroň. Příklad na ledě i v kabině.

Už máte určitě v hlavě plány na další sezonu. Dojde opět k výrazným změnám v kádru poděbradského mužstva?

Většina hráčů projevila zájem pokračovat, ale určitě bude kádr nutné doplnit a dále zapracovávat juniory.

V posledním zápase sezony jste udělali sbírku pro sledge hokejistu Zdeňka Šafránka. Kdo s tímto nápadem přišel?

Vzešlo to z jedné schůze výkonného výboru klubu. Myslím, že se povedlo a snad vybraná částka Zdeňkovi pomůže.

Počítáte opět s tím, že do A týmu zařadíte nějaké odchovance z řad juniorů?

My je tam zapracováváme neustále. Letos dva hráli stabilně první nebo druhou pětku, další čtyři museli o své místo bojovat a nějaký prostor na ledě dostali. Dále si seniorskou soutěž vyzkoušeli jeden hráč ročníku 2001 a 2002. Ti jsou příslibem do budoucna. Bohužel někteří si myslí, že místo v A týmu získají automaticky věkem a nedělají nic navíc, aby si místo v sestavě vybojovali. V takto kvalitní soutěži hráči, kteří nejsou připraveni, nemají šanci.

Nyní budete mít čas na odpočinek. Těšíte se na období „bez hokeje“?

Co to je „období bez hokeje?“ (smích).