Sezona pro vás skončila ještě dříve, než ji ukončilo nařízení vlády kvůli koronaviru. Jaká poslední sezona byla?

Kdyby se nehrálo play off , tak budu tvrdit, že dokonce velice úspěšná, ale čtvrtfinálovou sérií s Mělníkem jsme si ji bohužel pokazili. Takové ale je play off.

Vyhráli jste základní část. Tím jste splnili předsezonní cíl a s předstihem jste si zajistili postup do play off. S tím jste museli být spokojeni…

Ano, základní část byla v pořádku, dávali jsme hodně gólů, vyhrávali. Takže spokojenost byla. Zpozornět jsme měli po domácím zápasem právě s Mělníkem, kde jsme vyhráli pouze díky dostatečnému náskoku z první třetiny.

Dokonce jste první kolo play off nehráli a na soupeře jste čekali. Vyšel na vás Mělník. Nedošlo k nějakému uspokojení po základní části?

Chtěli jsme být v základní části do druhého místa, abychom postoupili přímo do čtvrtfinále a to se podařilo. Bohužel pro nás se situace vyvinula tak, že jsme dostali asi nejtěžšího možného soupeře.

Mohla se na vás projevit pauza, kdy jste na soupeře v play off čekali?

Myslím si že ne. V prvním zápase jsme měli dvě třetiny navrch, ale ve třetí se začalo play off otáčet.

Skončili jste asi dříve, než jste chtěli. Mělník vyhrál 2:1 na zápasy. Čím si vysvětlujete, že jste přes protivníka nepřešli?

Mělník byl na nás výborně připravený. Fyzicky i takticky. My jsme mu situaci ještě zjednodušili naší herní nedisciplinovaností a nedostatečným soustředěním v klíčových momentech série.

Všechna tři utkání s Mělníkem byla hodně bohatá na góly. Ve třech duelech padlo celkem dvaatřicet branek. Tři dost otevřené partie…

Celou sezonu jsme dávali hodně branek, nejvíc v celé soutěži, ale i hodně inkasovali. Play off jsme chtěli hrát jinak, ale bohužel se to nepovedlo. Naše obranná hra, která začíná ihned po ztrátě kotouče nebyla dobrá a to rozhodlo.

Co se stalo ve druhé třetině třetího rozhodujícího utkání, ve které jste inkasovali šest gólů?

Již jsem odpověděl – nedisciplinovanost a nesoustředěnost. S odstupem času si myslím, že jsme na lavičce po druhém gólu měli nějak reagovat, nespoléhat jen na to, že brankostroj Mělníka přestane. Fakt je, že podobný výpadek jsme měli v základní části v Kutné Hoře a v Benešově.

Měli jste podle vás na víc, než na čtvrtfinále?

Rozhodně ano. Věřili jsme, že bychom si letos mohli zahrát finále, ale realita byla jiná.

Kde hledat nejsilnější stránky poděbradského mužstva?

Určitě v bráně a v útoku.

Určitě jste ale také našli slabiny…

Jak už jsem uvedl, obraná hra po ztrátě kotouče a dále herní disciplína.

Váš kádr doznal v průběhu posledních sezon dost změn…

Ano, kádr se změnil, přišlo hodně kvalitních hráčů, které již doplňují vlastní odchovanci

Kdo táhl mužstvo v nejtěžších chvílích sezony?

Jistotu jsme měli v brance. Pavel Bílek podával celou sezonu kvalitní výkony. Dalším tahounem byl určitě Lukáš Rindoš, nejproduktivnější hráč základní části, z jehož hry a přihrávek těžil nejlepší střelec základní části Martin Příhoda.

Šanci dostávají také mladíci, kteří prošli vašimi mládežnickými kategoriemi. Jak jste byli s jejich výkony spokojeni?

Čtyři si již zajistili pevné místo v základní sestavě a další tři dostávali střídavě příležitost. Pokud nastoupili, určitě nezklamali a byli oživením hry. Do budoucna určitě přibudou další.

Jakým směrem se bude ubírat poděbradský hokej v další sezoně? Projde kádr opět velkými změnami?

V současné situaci v zemi jsme příští sezonu zatím moc neřešili, ale nějaké změny přijdou.

Máte už nyní jasno, kdo mužstvo opustí nebo kdo přijde?

V tomto směru žádná konkrétní jména zatím nemáme.

Poděbradský hokej není jen A mužstvo. Jak jste byl spokojen s mládežnickými týmy?

Junioři bohužel těsně nepostoupili do nadstavby, a tak jsme se soustředili na jejich postupné zapracování do A týmu. Dorost měl velmi těžkou základní skupinu. Oba postupující vyhráli své nadstavbové skupiny a měli hrát baráž o extraligu. Největší radost mám z nejmladších kategorií. Je jich dost a hrají dobře! Je zde vidět práce trenérů a správný směr, kterým jsme se při výchově nejmenších hokejistů vydali.

V lednu jste opět pořádali spolu se svazem ledního hokeje náborovou akci Týden hokeje, na kterou přišlo dvacet dětí. Povedla se akce?

Akce se určitě povedla. Na tyto akce už chodí děti, které mají o hokej zájem.

Zapojily se některé děti do tréninků i po tomto náboru?

Ano, většina se zapojila a pokračovala až do konce sezony.