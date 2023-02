Zápas v Neratovicích byl hodně tvrdý, šlo o hodně. Rozhodčí udělili celkem 126 trestných minut, 79 na straně domácích, 47 na straně Nymburka. Třetí příčku uhájil po výhře Nymburk, který rozhodl v poslední třetině, kdy dal tři branky.

Domácí hokejisté vedli v první i ve druhé třetině, hosté dokázali pokaždé odpovědět na konci periody. A pak dal Nymburk dva góly v poslední části během necelých dvou minut a vítězství si pohlídal.

Lysá se vyšvihla k dobrému výkonu, Poříčany zachránily remízu úplně na konci

„Byl to hodně těžký zápas,“ oddechl si trenér nymburského celku Pavel Bartoníček. „Bylo to podobné jako loňské finále se Neratovicemi. Opět to bylo hodně vyhrocené, hrál se tvrdý hokej, ze strany soupeře to nebylo čisté utkání. A také to nejprve trochu pustili rozhodčí,“ vyprávěl kouč Nymburka. „Zlom nastav v prostřední třetině, kdy jsme měli dost přesilových her a jednu jsme proměnili. Velice důležitý moment nastal právě ve druhé části, kdy rozhodčí vyloučil jejich hráče, který chtěl hlavního sudího napadnout. Tím se to ale uklidnilo a zápas se pak dohrál. Třetí třetina byla z naší strany jedna z nejlepších v celé sezoně,“ pochvaloval si kouč Pavel Bartoníček.

Branky a nahrávky: 4. Pek (Mrázek), 38. Davídek (Mrázek, Volf) – 19. J. Kuzďas (Martinec), 38. Musil, 42. Velechovský (Šafra), 44. Martinec, 59. Dvořák (J. Kuzďas, Procházka. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:3.