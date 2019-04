Máte za sebou sezonu v dresu Nymburka. Jaká byla?

Nemůžu si na nic stěžovat, sezona se nám celkem vydařila. Občas to bylo takové, že se nám dařilo se silnými týmy, ale naopak jsme prohráli s těmi slabšími. Jinak jsem za tuto sezonu velice rád, protože i v kabině jsme měli dobrou partu a všichni jsme spolu vycházeli jak na ledě tak i mimo něj.

A jaká byla z pohledu Michala Krofty a jeho výkonů?

V každém zápase jsem se snažil makat na sto procent, ale ne vždy jsem mohl chytit úplně všechno, a když mi to třeba nešlo tak tam byli kluci a hodně mi pomáhali s blokováním střel a s dorážkami.

Vy jste si výbornými výkony řekl o dres prvoligové Poruby. Už je zcela jasné, že její dres obléknete?

Ano, to už by mělo být jisté. Ale jestli tam budu chytat, to ukáží až moje výkony.

Vyberete nějaký váš zákrok, který byl opravdu parádní a zdvihl diváky ze sedadel?

To je těžké takhle vybírat, protože kolikrát jsem vychytal prázdnou bránu ani nevím jak (smích). Pár takových zákroků jsem ale měl, a párkrát se mi i stalo, že po zápase za mnou chodili rodiče s dětmi z jiného klubu a chválili mé výkony a vyptávali se, jak jsem to chytil a tak…

Pustil jste v uplynulé sezoně také nějaký gól, za který jste se styděl?

Jo, to určitě, ale na tyhle góly musí člověk radši hned zapomenout a nedloubat se v tom.

S Nymburkem jste došli do play off, což bylo cílem před sezonou. Jak vidíte tři zápasy se Sokolovem s odstupem času?

Sokolov má výborný tým a bylo vidět, že nás dost přehrávají. Ale snažili jsme se bojovat a vzpírali jsme se, co to šlo.

Myslíte si, že kdybyste narazili na Klatovy, že byste mohli jít do dalšího kola?

To já nevím, možná jo, možná ne, možná by to byly trochu jiné zápasy, ale do těch zápasů bychom šli stejně na plno jako se Sokolovem.

Jak si nejlépe odpočinete od hokeje?

Tak teď budu jezdit hodně k rodičům na chalupu, kde si vždy dobře odpočinu jak fyzicky tak i psychicky.

Měl jste nebo máte nějaký brankářský vzor?

Určitě Carey Price, toho hodně obdivuji, ale i k ostatním brankářům jak z NHL, KHL i z české extraligy hodně vzhlížím a snažím se od nich okoukat to nejlepší.

Michal Krofta, 21 let

Bydliště: Česká Lípa

Narozen: 6. 3. 1998

Povolání: profesionální hráč ledního hokeje

Znamení: ryby

Další oblíbené sporty: fotbal, florbal, badminton

a všechny jiné sporty, u kterých se člověk pobaví

Oblíbené jídlo: rizoto, hovězí masa a palačinky

Oblíbené pití: cola, džusy, voda

Oblíbený film: Nezlomný, a filmy od marvelu

a se sportovním žánrem

Oblíbená hudba: všechna ta, která člověka nabudí

a country