Střední Čechy – Koncert Lvů řídil čtyřgólový navrátilec Martin Slánský.

GOLOVOU OSLAVU si hokejisté Slaného zopakovali proti Černošicím hned desetkrát. | Foto: Roman Mareš

Ještě před dvěma týdny by byl takový výsledek dokonalým sci-fi. Hokejisté Slaného se s jedinou výhrou krčili u dna tabulky, zatímco Černošice vévodily krajské lize bez jediné ztráty. Přestože už předešlé kolo pootočilo náladami v obou mužstvech, desítka ve prospěch Lvů se ve vzájemném utkání rozhodně nečekala.

Tohle už je tým, který loni ovládl základní část a došel do finále! Přesně to si mohou po víkendu říkat ve Slaném. Svěřenci trenéra Kameše připravili Černošicím druhou porážku v řadě i sezoně. A ne ledajakou.

Že měli k dispozici jen dva klasické obránce a proti stál nejproduktivnější tým soutěže? Slánští povzbuzení jasnou výhrou nad mladíky PZ, proti kterým se poprvé sešli v kompletní sestavě, se vypořádali i s tím, že v utkání po první střele soupeře prohrávali. V dalším průběhu nasypali do brány hostů rovnou desítku.

Při chuti byl především Martin Slánský. Útočník, který se před třemi koly vrátil z krátkého hostování v druholigových Řisutech, stihl v prostřední třetině hattrick a končil na čtyřech úspěších.

„Jsem rád, že nás první inkasovaný gól nepoložil. Naopak jsme hned dokázali odpovědět. Věděli jsme, že máme na to vyhrát,“ vrátil se k výhře šťastný střelec a mluvil o zodpovědném výkonu všech spoluhráčů. Za výsledek, ke kterému sám výrazně přispěl, byl rád hlavně kvůli divákům a bral jej jako omluvu za výkony v předešlých kolech.

Z loňské sezony, kdy mu po konci v juniorce Kladna hodil pomocnou ruku šéf klubu František Ptáček, už Martin Slánský věděl, jak chutná v krajské lize hattrick. Teď přidal ještě o gól víc. „Jsem za to rád, ale bez takových spoluhráčů, s kterými mohu hrát, by to tak jednoduché určitě nebylo,“ komentoval svůj střelecký počin útočník, který podle svých slov vzdal angažmá v Řisutech kvůli studijním povinnostem a trenérské práci u mládeže Kladna. „Časově jsem to nestíhal, jak bych si přál,“ osvětlil mladší z bratrské dvojice v kádru Lvů.

Černošice už další klopýtnutí stálo vedoucí příčku ve skupině. Nově patří mělnickému Junioru.

Obhájce prvenství se mohl po minulé absenci opět opřít o zkušeného brankáře Vokurku a v Příbrami z toho byl návrat na vítěznou vlnu po hladkém výsledku 5:2.

Pořadí východní skupiny dominuje Benešov, se kterým drží krok pouze béčko Mladé Boleslavi. Domácí neporazitelnost Vodních lvů se ovšem ocitla v duelu s Čáslaví na vážkách.

Nakonec vítězné prodloužení si Benešovští vynutili až dvěma góly v závěrečných dvou minutách.

„Tryskáči nás zatím prověřili nejvíce ze všech týmů,“ uznali po utkání domácí. „Před zápasem jsem si říkal, že bod od lídra soutěže by byl dobrý, jak se ale utkání vyvíjelo, myslím, že jsme měli vyhrát. Možná v tom byla i nováčkovská nezkušenost, když jsme tři minuty před koncem vedli o dvě branky. To prostě už musíme umlátit,“ nechal se slyšet trenér Čáslavi Tomáš Topol.

Boleslav patří mezi nejpříjemnější překvapení dosavadního průběhu soutěže. Tým, který udržela v lize pouze její reorganizace, vyhrál i páté domácí utkání. Proti Poděbradům Bruslaři otočili nepříznivý stav ještě v úvodní třetině a náskok už nepustili.

Krajská liga – 8. kolo

Benešov – Čáslav 6:5 PP (2. Formánek, 32. Polesný, 32. Janák, 58. Dušek, 60. Kaňka, 63. Rittig – 5. a 11. Kraučuk, 23. Němec, 54. Kadlec, 58. Borovanský), HC Příbram – Mělník 2:5 (8. Svoboda, 36. Dragoun – 4. Vernek, 13. Havel, 22. Litera, 34. a 60. Příhoda), PZ Kladno – Králův Dvůr 2:4 (41. a 55. Potechin – 13. a 35. Verner, 1. Šnaidauf, 45. Tuček), Žabonosy – K. Hora 2:1 SN (40. Hypšler, rozh. nájezd Netušil – 35. Rudolfovský), Slaný – Černošice 10:1 (24., 32., 33. a 56. Slánský, 16. a 46. Lapáček, 46. a 53. David, 4. Cigánik, 51. Kasala – 4. Formánek), Rakovník – Neratovice 4:1 (8. Hegenbart, 15. Tolkner, 37. Chvojka, 60. Ambroz – 49. Štukheil), V. Popovice – Vlašim 3:4 (29. Maňas, 29. Vacek, 35. Medřický – 6. Strnad, 20. Pessr, 30. Burda, 57. Bauer), Ml. Boleslav B – HC Poděbrady 6:3 (11. Rovný, 13. a 20. Protivný, 42. a 60. Ficek, 47. Tregl – 2. Velechovský, 37. Šatra, 53. Mojžíš).

Západ

1. Mělník 8 5 1 1 1 42:20 18

2. Rakovník 8 5 0 0 3 25:23 15

3. Černošice 7 5 0 0 2 40:24 15

4. HC Příbram 7 4 0 0 3 29:25 12

5. Králův Dvůr 8 3 1 0 4 22:31 11

6. Slaný 8 3 0 1 4 39:29 10

7. PZ Kladno 8 2 0 0 6 21:34 6

8. Neratovice 8 1 0 1 6 12:31 4

Východ

1. Benešov 8 6 1 1 0 40:25 21

2. Ml. Boleslav B 8 6 0 0 2 37:24 18

3. V. Popovice 8 3 2 0 3 29:27 13

4. Čáslav 8 4 0 1 3 29:26 13

5. K. Hora 7 4 0 0 3 25:16 12

6. Vlašim 8 2 1 0 5 25:39 8

7. Žabonosy 7 1 1 1 4 14:25 6

8. Poděbrady 8 1 0 1 6 16:46 4

Krajská soutěž

Dohrávky: Benátky B – Žebrák 4:8, Benátky B – Rakovník B 3:6.

Sever

1. Kralupy 4 4 0 0 0 22:8 12

2. Rakovník B 4 2 0 1 1 22:24 7

3. Benátky B 4 1 1 0 2 18:20 5

4. Hvězda Kladno 4 1 0 1 2 17:15 4

5. Žilina 4 1 0 1 2 16:19 4

6. Zlonice 4 1 0 0 3 12:20 3

Jih

1. Sedlčany 4 4 0 0 0 27:11 12

2. Žebrák 4 3 0 0 1 28:24 9

3. Příbram 4 1 1 0 2 14:17 5

4. V. Popovice B 4 1 1 0 2 19:24 5

5. Božetice 4 1 0 0 3 13:23 3

6. Hořovice 4 1 0 0 3 22:25 3