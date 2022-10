Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Soupeř se prosadil z brejku a my jsme se dlouho prosadit nemohli. Až v 15. minutě měl více času Hofmeister a střelou nad beton nedal hostujícímu brankáři šanci. Do vedení jsme se dostali po rychlém brejku v oslabení. Hosté srovnali v přesilové hře, když uplatnili důraz na brankovišti. Do vedení jsme šli opět po krásné akci, kdy do prázdné branky uklidil kotouč Šalamoun. V poslední části jsme se prosadili v přesilových hrách a odskočili jsme hostům o další dvě branky. Šestou trefu přidal Pulkrab, když dorazil vyraženou střelu. Hosté snížili z trestného střílení zásluhou Langera, který předvedl parádní kličku do bekhendu.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Utkání jsme rozehráli velmi dobře a ujali jsme se vedení proti favoritovi. Domácí však po naší chybě v závěru třetiny vyrovnali. Příznivý výsledek jsme drželi i ve druhé třetině a do závěrečné třetiny jsme šli za stavu 3:2 pro domácí. V závěrečné třetině nás domácí bohužel trestali v početní převaze a utkání rozhodli ve svůj prospěch. Musím však naše hráče v čele s vynikajícím brankářem Himmlem pochválit za obrovskou bojovnost.

HC Poděbrady – SK Sršni Kutná Hora 9:1 (2:0, 2:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 14. Žalud (Kubát, Jelínek), 17. Rindoš (Kejdana), 38. Lederer, 40. Rindoš (Lederer), 42. P. Toupal (D. Toupal, Vošta), 43. Rindoš (Kejdana), 47. Jelínek (Sladký, Milaniak), 48. Kejdana (Rindoš, Pojkar), 55. D. Toupal (Mrkus, Vošta) – 41. Jan Tvrdík (Beran). Tresty: 4:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): V první třetině jsme byli deset minut výrazně lepší, ale pak jsme dostali dva trochu smolné góly. Druhá třetina měla prakticky stejný průběh. Když jsme na začátku třetí konečně vstřelili branku, hned v následujícím střídání jsme dostali. To náš položilo a pak už bylo na ledě jen jedno mužstvo.

HC Lev Benešov – HK Králův Dvůr 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. J. Zderadička (F. Zderadička, Polesný), 40. Starec (Rittig, Kaňka) – 17. Petrus, 20. Veber (Pulda), 25. Novák (Veber, Pulda), 33. Tuček. Tresty: 6:9. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): V posledních utkáních jsme nepředváděli dobré výkony. My trenéři ani tým jsme s výkony nebyli spokojeni. Usoudili jsme, že si o tom musíme popovídat. Během minulého týdne na trénincích jsme si proto důrazně popovídali a zapracovali jsme na tom, abychom se zlepšovali. Pozitivní věc byla ta, že s tímto názorem přišli hráči, kteří nebyli spokojení s výsledky. To, co jsme si v týdnu řekli, jsme pak přenesli z tréninku do utkání a na horké půdě Benešova jsme dokázali získat tři body. V nastavené cestě musíme pokračovat jako jeden tým. Jedno vítězství nic neznamená, musíme pokračovat dál.

HC Rytíři Vlašim – HC Slavoj Velké Popovice 4:9 (2:3, 1:4, 1:2)

Branky a nahrávky: 6. Kratochvíl (Herwig, Kucharčík), 11. Kratochvíl (Matějka), 21. Florián (Cerk), 60. Florián (Pessr, Cerk) – 6. Formánek (Stejskal, Vacek), 6. Synáč (Adam), 18. Nejedlý (Vacek, Formánek), 24. Vacek (Freisler), 26. Stejskal (Formánek), 28. Formánek, 31. Žoha (Synáč), 46. Synáč (Cikánek, Kukačka), 57. Synáč. Tresty: 12:14. Využití: 2:3. V oslabení: 1:0.

BK Mladá Boleslav B – HC Žabonosy 6:1 (4:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Rudolph (Tregl), 13. Tregl (Kerda), 13. Tregl (Rudolph, Mareš), 17. Čermák (Hochman), 46. Moucha (Tregl), 60. Rudolph (Mareš) – 53. Paroubek (Smejkal, Hutla). Tresty: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Klikar (trenér BK Mladá Boleslav B): Máme tři body. I když byl výsledkově zápas takto jednoznačný, určitě nebyl jednoduchý. Nechci říct, že bychom soupeře podcenili, protože jsme ho určitě nepodcenili. Vstoupili jsme do zápasu dobře, napadaly nám tam v první třetině rychle čtyři góly. Mohlo to být v klidu, ale pak jsme se tomu přizpůsobili. V bráně nás podržel David Hora, který podal super výkon. Škoda, že nemá nulu, ale jinak jsme to ubojovali a klukům za to musím poděkovat.

HK Kralupy nad Vltavou – HC Junior Mělník 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Soukup (Kaprál, R. Verbík), 10. Šmíd (Hampl), 20. Bradáček (J. Verbík), 21. David (Marek, Kaprál), 47. Bradáček (Kaprál, Šmíd), 47. Hampl (Chládek) – 33. Škutina. Tresty: 5:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Odehráli jsme kvalitní utkání. Až na několik chyb, kdy jsme se nechali unést hrou, jsme hráli bez chyb a takticky dobře. Všichni kluci zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a nasazení. Byl to krásný hokejový sobotní večer a jsem rád, že si ho užili i naši fanoušci, kteří vytvořili krásnou hokejovou atmosféru.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Rozhodla první třetina a náš matný výkon. Porážka samozřejmě mrzí, ale je to sport. Kralupy byly lepší a vyhrály zaslouženě. Zatím se nám nedaří navázat na loňskou sezonu. Máme i nějaké absence, ale to nás neomlouvá. Jsme útočné mužstvo a občas se nám nedaří hra dozadu. Teď dáváme i málo gólů. To všechno můžeme změnit povedeným zápasem. Věřím, že to zlomíme a začne se dařit.

HC Rakovník – HC Hvězda Praha 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Ságner (Vyskočil, Kos), 18. Bulva (Šíma, Benda), 36. Bulva, 37. Ságner (Vlk, Kos), 46. Ságner (Kos), 58. Zíka – 39. Klement (Herna), 52. Veselý (Klečka, Procházka). Tresty: 7:8. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Kluci opět vyhráli, i když jsme byli oslabení. V útoku nám chyběli asi čtyři hráči ze základu. Ti, co hráli za ně, je ale slušně nahradili. Soupeř je pořád bez výhry, takže bojoval. Přesto jsme ukázali naši herní zkušenost a vyhráli jsme zaslouženě.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře, Rakovník naopak potvrdil roli favorita a po zásluze vyhrál první třetinu 2:0. Výsledek pro nás mohl být i horší, ale gólman odvedl dobrou práci. Ve druhé třetině už jsme to trošku vyrovnali a dokonce jsme dostali domácí pod tlak. Za stavu 0:2 jsme měli spoustu příležitostí, ale nedali jsme je. Svojí vlastní nedisciplinovaností jsme se pak připravili o to, abychom soupeře dál zatlačili. Místo toho jsme inkasovali v oslabení na 0:3. To byl klíčový moment. Pak jsme dali branku ke konci třetiny, ale dostali jsme ještě jeden gól po prohraném buly. Soupeř po zásluze vedl 4:1 a ve třetí třetině už utkání kontroloval. Žádné překvapení se nekonalo, Rakovník potvrdil roli favorita. Gratulujeme, soupeř kvalitu opravdu ukázal a po zásluze zvítězil. My budeme bojovat dál.

SC Kolín B – HC Čáslav 4:3pp (1:0, 0:2, 2:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Martínek, 45. Martínek (Semirád, Sýkora), 51. Kozák (Špinka, Martínek), 62. Špinka (Semirád) – 25. Krpata, 29. Janata (Navrátil), 58. Bílek (Kůrka). Tresty: 6:10. Využití: 3:1. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř byl kvalitní a zkušený. Po první třetině jsme šli do kabin za stavu 1:0, ale nebyli jsme spokojení s výkonem. Ve druhé třetině se to potvrdilo, Čáslav nám odskočila a vedla 2:1. V závěru jsme se ale výkonnostně trochu zvedali. Gól, který jsme dali, nám rozhodčí bohužel neuznal, protože byl krátce po hvizdu. Nepodařilo se nám tedy srovnat. Ve třetí třetině jsme to ale chtěli zvrátit a v přesilovce se nám povedlo srovnat. V další přesilovce jsme dokonce odskočili do vedení, ale tři minuty před koncem jsme po chybě inkasovali na 3:3. Prodloužení už je hra vabank. Zvládli jsme to ale velice dobře a hned zkraje prodloužení se nám podařilo dát branku. Jsme rádi, že jsme utkání dovedli do vítězného konce a vyválčili jsme dva body.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Kolín má mladší a bruslivý manšaft, což nám dělalo prvních dvacet minut problémy. Náš pohyb nebyl v první třetině ideální a prohrávali jsme po ní 0:1. Ve druhé třetině se to ale zlepšilo a otočili jsme to možná i šťastnými góly. Do třetí třetiny jsme šli za stavu 2:1 a chtěli jsme to zavřít, ubránit a nebýt vylučovaní. To se nestalo. V přesilovkách jsme dostali góly a prohrávali jsme. Ještě jsme to ale stačili srovnat. V prodloužení se to přiklonilo na stranu domácích. Remíza asi byla zasloužená.

