Prostě jsem se rozhodl, že nebudu pokračovat. Budu zase dělat něco jiného.

Po základní části jste skončili na posledním místě skupiny Východ. Jak tedy hodnotíte sezonu?

Nebyla dobrý. Měli jsme neustále málo hráčů od začátku sezony. Kluci mají práci, školu, rodinu, chodili málo na tréninky a to se muselo projevit. A odrazili to se to výkonech. Bez tréninku to prostě nejde. Dneska je moderní málo trénovat, ale bez toho to prostě nejde a proto jsme byli poslední. Bez tréninku se nedá dělat žádný sport.

V baráži o udržení soutěže jste uspěli s týmem Žabráku. Byla to alespoň malá náplast na zpackanou sezonu?

Hlavně jsme si oddechli, že jsme soutěž zachránili. Kdybychom normálně trénovali, mohli jsme to udržet v klidu. Snad dvakrát jsme byli za celou sezonu kompletní, jinak ne. A to bylo hrozně špatné.

Bylo pro vás poslední místo po základní části velkým zklamáním?

Pro mě určitě ano, pro mě to byla muka, já chci vždycky vyhrávat. Na tréninku jsme měli často pět nebo šest hráčů, občas jsme se sešli v pátek. Bylo nás stále málo a byli jsme jako hobíci. Docházka dobrá nebyla, to je prostě fakt. Pak byli naštvaní ti, kteří tam chodili. Do toho zasáhl covid nebo zranění, nebylo to dobré. Já jsem z toho nespal, hokej miluji.

Jak už jsme nakousli, po celou sezonu jste se potýkali s nedostatkem hráčů na trénincích a často i zápasech. Měli jste spoustu zraněných. Čím si to vysvětlujete?

Zranění často vyplývá z nedostatku trénovanosti. Když je hráč dobře připravený fyzicky, nese se to ruku v ruce i s psychikou, hráč je odolnější vůči všemu. A pak může podávat dobré výkony. Z toho všechno vyplývá a tak to je.

Kdo byl hlavním tahounem mužstva?

V týmu je geniální hráč, který by měl chytat výš – gólman David Jelínek. To byla naše neskutečná opora. Dále třeba Pavel Švejda, moje pravá ruka, to je také kvalitní hráč. Dále Jan Tvrdík, nebo Jiráň, nechci někoho opomenout, mohl bych jmenovat třeba šest hráčů. Zvedl se Beran, z mladých vyskočili Klazar, slušně hrál Zvěřina a do svého zranění Mikeška.

Co vás během sezony nejvíce potěšilo a naopak nejvíce zklamalo?

Zklamala mě docházka a věci okolo. Přístup hráčů, i když často nemohli kvůli škole nebo práci. Škola i práce jsou samozřejmě přednější, to chápu. Každopádně mě potěšila spolupráce s vedením klubu, tady všechno klapalo. I přes to všechno, jak jsme hráli, jsme se snažili. Podmínky byly dobré, řekl bych ideální. Navíc se v klubu snaží hrát se svými odchovanci a to je velice dobrá myšlenka. Toho jsme se drželi a to je dobrá cesta.