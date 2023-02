Ano, určitě. Už před touto sezonou všechna jednání probíhala moc dobře a měl jsem z toho super pocit. Poté samozřejmě záleží, jak si vše sedne a jaká bude sezona. Všichni členové nejen týmu, ale i klubu, jsou skvělí lidé, parádně se o nás starají a i to je důvod, proč jsem se rozhodl podepsat novou smlouvu.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Hlavně se vám ale v Kolíně daří. Hodně rychle jste si především svými výkony získal kolínské fanoušky…

Já nerad mluvím o svých výkonech. Snažím se v tomto mít pokoru a nic nezakřiknout, ale cítím se dobře. Důležitým faktorem je i naše gólmanská partička s Tomášem Sajdlem a Martinem Huškem, který na nás dohlíží. Jsme takový tým v týmu, většinu věcí spolu probíráme nebo se o nich bavíme. S Tomášem Sajdlem si navzájem přejeme a to je hodně důležité a ne úplně obvyklé.

Opora pokračuje v Kolíně! Jakub Soukup podepsal novou smlouvu

Co vůbec říkáte na kolínské diváky?

Jsou super. Samozřejmě čím víc jich chodí, tím je to lepší. Umí udělat pořádný hluk a pro nás domácí výbornou kulisu a je vždy radost si s nimi po zápase zazpívat nebo se zaradovat.

Dříve jste jezdil do Kolína jako soupeř v dresu Vrchlabí. A to zrovna nebyl pro kolínské fanoušky spřátelený klub. Nebál jste se toho, jak vás fanoušci Kozlů přijmou?

Ano, vím že to bylo takové derby a také si vzpomínám, že když přijeli fandit Kolínu do Vrchlabí, tak stáli nad mojí bránou a zlili mě pivem už v první třetině. Já byl potom celý zápas ulepený, cítil jsem to ze sebe a nebylo to nic příjemného. Já se potom na oplátku radoval z výhry trochu víc než obvykle právě pod nimi. Ale teď už se tomu asi všichni zasmějeme a jsme jeden tým a na jedné lodi.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Tým se pohybuje na hraje play off. Věříte, že se do vyřazovací části sezony probojujete?

Určitě to celý tým chceme. Zvládnout konec základní části a přinejlepším si play off zahrát. Kvůli takovým zápasům hrajeme celou sezonu, makáme a byla by škoda skončit po základní části. Máme jasný cíl dostat pod sebe čtyři týmy.

Máte za sebou několik štací. Mimo jiné jste držitelem mistrovského titulu s Litvínovem ze sezony 2014/15. Jak na tuto sezonu vzpomínáte?

To byla pohádková sezona od začátku do konce. Já přišel z juniorů do seniorského hokeje a hned v prvním roce se to takhle povedlo. Vše si sedlo tak, jak mělo. Skvělí trenéři Rulík s Hořavou. Tým táhl Martin Ručinský a k němu se všichni přidali. Ta jména jako František Lukeš, Viktor Hübl, Kuba Petružálek, Robin Hanzl… Opravdu celý tým byl v neskutečné formě. A samozřejmě Pavel Francouz v bráně. Opět jsem u toho gólmanského týmu, trénoval nás Zdeněk Orct, jeden z nejlepších trenérů gólmanů vůbec, a byl jsem tam já a Lukáš Horák, dostali jsme pár příležitostí a jinak se spíš starali o Francíkovu pohodu. A potom, když se to vyhrálo, tak to bylo něco neuvěřitelného a neopakovatelného.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Je vám osmadvacet let. Věříte, že byste si mohl ještě zachytat v extralize?

Já nad tím nějak nepřemýšlím. Že bych se k tomu upínal nebo něco, to ne. Soustředím se vždy na ten klub, ve kterém jsem, což je teď Kolín a to je pro mě prioritní. A pokud přijde nějaká šance nebo možnost, tak určitě budu rád a dám tomu sto procent jako vždycky.

Jakub SOUKUP

Bydliště: Vrchlabí/Litvínov

Narozen: 3. září 1994

Znamení: Panna

Záliby: rodina, F1, Netflix

Oblíbené jídlo: Sushi

Oblíbené pití: Coca-Cola, voda

Oblíbený film: Top Gun, Harry Potter

Oblíbená hudba: Bella Ciao