Monthey (Švýcarsko) - České hráčky vydechují po posledním utkání. Pomalu si z kabiny ve švýcarském Monthey stěhují hokejové tašky do autobusu a čeká je dvanáctihodinová cesta domů. Za sebou mají nejen týdenní kemp, ale hlavně Turnaj čtyř zemí, ze kterého si odvážejí třetí místo, a to především díky výhře v posledním utkání. To porazily Slovenky 2:1.

Eva Holešová. | Foto: Tereza Hölzlová

Asistentka kapitánky Eva Holešová se usmívá a ochotně odpovídá na otázky Deníku.

Co vás vyburcovalo k výhře? První dvě utkání na turnaji jste prohrály, takže nálada asi nebyla nic moc…

To je sice pravda, ale proti Slovenkám se nemusíme nijak moc burcovat, protože už asi deset let je mezi námi taková osobní rivalita. Nemáme se moc rády. Takže to jde většinou samo. Nemusíme se na ně připravovat tak jako na ostatní zápasy. A jsme rády, že jsme konečně prolomily prohry, protože jsme se Švýcarkami a Němkami hrály myslím si vyrovnaně a rozhodně jsme nebyly viditelně slabší, že bychom musely prohrát. Akorát jsme neproměnily šance.

Proti Slovenkám stačily k výhře dvě branky. Gólmana zachytala výborně, odehrály jste dobrá oslabení…

Je vidět, že je Radka Lhotská zkušený gólman. Pohlídala si to úplně s přehledem. Měla super zákroky, vykrývala to všechno.

Celkově jste na turnaji skončily třetí. Spokojenost?

Klidně jsme mohly být na lepší pozici, ale na druhou stranu to také mohlo dopadnout hůř, mohly jsme být poslední, takže nakonec spokojenost.

Kde jste v sobě našly ještě síly? Měly jste za sebou týdenní kemp a v tom ještě fyzické testy na suchu i na ledě…

Testy se na nás určitě podepsaly, byl to i pak náročný týden. Možná, že jsme dlouho takovou zátěž nezažily. Ale tým byl super, navzájem jsme se podporovaly a přišlo to nějak samo, že ty síly nedošly a je vidět, že na tom fyzicky nejsme asi zase tak špatně.

V mančaftu proběhla sázka. Váš bratr, masér týmu, se v noci před utkáním vykoupal ve venkovním bazénu ve studené vodě. Vy jste za to měly vyhrát nad Slovenkami. Říkaly jste si před zápasem, že když to dokázal on, tak že vy taky…?

Když jsme byly u brány a dávaly jsme pokřik před zápasem, tak Poli (Alena Polenská pozn.red.) jako kapitánka říkala, že Dušan to včera splnil, a že mi mu to musíme vrátit, takže jsme rádi, že se to podařilo. Určitě nám takové srandy i třeba na mistrovství světa pomůžou, abychom hrály lépe.

Eva Holešová – asistentka kapitánky

Datum narození: 27. února 1983

Hokejový post: útočník

Týmy: Opava, Slavie Praha

Úspěchy: česká ženská hokejová liga – 9x mistr (5x Opava – 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 4x Slavie Praha – 2007, 2008, 2009, 2010), 1x stříbro (Opava 2004), 2x bronz (Opava 1998, 2000); MS v ledním hokeji žen – 1x stříbro (2004), 4x bronz (2001, 2003, 2005, 2008); Evropská hokejová liga – 1. místo (2008, 2009); MS v in-line hokeji – 2x bronz (Písek 2003, 2004), 2x stříbro (Itálie 2009, Španělsko 2007), 2x zlato (Německo 2008, Česká republika 2010); hokejbal – MČR – 1x stříbro (2009), 1x zlato (2010)

Záliby: sport, hokejbal, in-line hokej, tenis, čtení, kino, jedení slaných brambůrek

Tereza Hölzlová