Kolín - Rekordních dvanáct set padesát fanoušků přišlo vytvořit atmosféru a povzbudit své borce ve středu na kolínský zimní stadion. Tam se hrálo derby tradičních rivalů Kolína s Nymburkem. A nehrálo se jen o čest, ale také o druhé místo tabulky.

Kolín – Nymburk 7:2

Píše se dvanáctá minuta utkání. Na světelné tabuli se právě mění jednička za dvojku na nymburské straně. Hosté na Kolín od začátku pěkně vlítli a domácí se nestačili divit. Výsledkem toho byly dva puky v kolínské síti.

Jenže pak to nastalo. Kozlové během minuty a čtvrt vyrovnali a chvíli na to šli dokonce do vedení. Obrat započal Václav Čtvrtečka, který na druhý nymburský gól vzápětí odpověděl dorážkou vlastní střely. Když pak Jonáš využil další dorážkou přesilovku, bylo vyrovnáno. A tribuny jásaly. A to ještě nikdo nevěděl, že za chvíli už bude Kolín ve vedení. Dvě minuty před koncem prvního dějství se parádní kousek povedl Lukáši Skokanovi. Místo aby zpoza branky nahrával, zkusil vystřelit z úhlu a puk výstrojí nymburského Rückla prošel.

Neuvěřitelný obrat potvrdili Kozlové i ve druhé třetině. To ubránili nejedno oslabení a po jednom z nich přidali čtvrtý gól. Nejprve se neujala Pomichálkova střela, pak Mejzrova dorážka, ale Pospíšilova druhá dorážka už své místo v nymburské kleci našla.

Naprostou dominanci na ledě potvrdili Kozlové i v poslední části. Dalšími třemi góly poslali Nymburk domu s debaklem a sami stoupli na druhé místo tabulky.

Branky: 12. Čtvrtečka, 13. Jonáš (Nekvasil), 18. Skokan, 39. Pospíšil (Mejzr), 41. Pospíšil (Malý), 43. Pomichálek (Nedbal, Tondr), 58. Kubát (Skokan, Čtvrtečka) - 5. Hloušek (Martinec), 12. Sirotek. Rozhodčí: Kareš – Svoboda, Maštalíř. Vyloučení: 13:8. Využití: 4:0. Oslabení: 0:0. Třetiny: 3:2, 1:0, 3:0. Diváků: 1250.

Kolín: Blažek – Nedbal, Tondr, Morkes, Kopecký, Rejthar, Hanzl - Mejzr, Pospíšil, Malý – Nekvasil, Jonáš, Pomichálek – Čtvrtečka, Kubát, Skokan.

Nymburk: Rückl (43. Šurý) – Vlach, Kříž, M. Krejčík, Dvořák, Švácha,Cicvárek, Drak– Velechovský, Protivný, Vacek, – Martinec, Sirotek, Hloušek - Ferebauer, Dulovec, L. Krejčík – Mareš, Němeček, Hladík.

(Tereza Hölzlová)