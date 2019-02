Střední Čechy – Jako pořádný uragán vtrhl do krajské hokejové ligy jeho jediný nováček. Králův Dvůr v domácím utkání nastřílel s vydatným přispěním svých posil osm branek Poděbradům pomýšlejícím letos na lepší sezony než v minulosti, sám v gólově bohatém mači inkasoval šestkrát.

Martin Podlešák v dresu HK Králův Dvůr. | Foto: HK Králův Dvůr

Utkání hrané na berounském zimním stadionu nabídlo hned tři obraty s nakonec vítězným koncem pro tým okolo hrajícího trenéra Radka Křesťana. Gólově se za vítěze uvedly také jeho velké posily na čele s Martinem Podlešákem, který výhru pečetil do prázdné brány.

„Bezesporu je to pro nás nesmírná posila. Je znát na ledě i v kabině a na střídačce. Svým přístupem k tréninku i zápasu je vzorem. Takový hokejista v Králováku roky chyběl," pochválil šéf klubu Křesťan bývalého hráče Sparty nebo Českých Budějovic, který si v utkání připsal dva góly a jednu asistenci. „Vzhledem k tomu, že o něm soupeři vědí, tak to pro něj není lehké prosadit se," podotkl Křesťan.

S dvaatřicetiletým Podlešákem, pokud mu to povinnosti hokejového agenta a také u berounské mládeže dovolí, počítá do velezkušeného útoku lídrů týmu s Jakubem Krausem (35) a Ladislavem Vlčkem (33). Ten zaskakoval proti Poděbradům nezvykle v obraně, která si z utkání celkově odnesla horší vysvědčení než útok. „Trápí nás to už od přípravy, kdy jsme ve dvou utkáních inkasovali třináct branek. Před vlastní bránou máme velké problémy, na kterých budeme muset zapracovat," přiznal Radek Křesťan, že výsledek byl po množství chyb poněkud divoký. „Ale zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo. Kdybychom na začátku proměnili vyložené šance, mohlo to být klidnější."

V kompletním programu úvodního kola největší favorité plnili svoji roli. Loňský krajský mistr Slavoj Velké Popovice nadělil doma Lvu Slaný osm branek a sám neinkasoval. Poražený finalista posledních dvou ročníků HC Junior Mělník si rovněž připsal tři body, ale snadné to proti Rakovníku neměl. Dvakrát totiž musel dohánět vedení soupeře, ale poslední třetinu jasně ovládl.

Velké Popovice – Lev Slaný 8:0Branky: Vacek 3, Farář, Freisler, Braniš, Moravec, Medřický. Třetiny: 1:0, 3:0, 4:0.



HC Příbram – Rytíři Vlašim 4:1Branky: Polák, Císař, Mikeska, Flieger – Kakos. Třetiny: 0:0, 2:1, 2:0.



Lev Benešov – HC Jesenice 4:5 SNBranky: Holánek 2, Hynek, Janák – D. Formánek, Patera, Němeček, Novák, nájezd Novák. Třetiny: 1:3, 1:0, 2:1.



HK Kr. Dvůr – HC Poděbrady 8:6Branky: Kraus 2, Podlešák 2, Rendla, Tuček, Veselý, Pánek – Löffelmann 2, Procházka, Jelínek, Skokan, Malina. Třetiny: 2:1, 3:3, 3:2.



Junior Mělník – HC Rakovník 5:3Branky: Šubrt 3, Příhoda, T. Havel – Klaus, Ambroz Kounovský. Třetiny: 2:2, 1:1, 2:0.



Ml. Boleslav B – Černošice 4:5 SNBranky: domácí nehlásili – Šalamoun, Mráz, Vyštajn, nájezd Petráček. Třetiny: 1:0, 1:1, 2:3.