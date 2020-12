Kadaň nestíhala, ale desítka se po čtrnácti letech netočila

/FOTOGALERIE/ Byl to do očí bijící rozdíl. Hokejisté Kladna, aspirant na postup do extraligy, měřili síly na domácím ledě s poslední Kadaní. Ta sice v minulosti kladenského favorita nesčetněkrát trápila, ale aktuálně úrovně I. ligy nedosahuje. Skóre je pro ni nakonec vzhledem k průběhu zápasu docela stravitelné – 7:4.

Po dlouhé koronapauze se hokejisté Kladna (v modrém) představili doma proti poslední Kadani a jasně vyhráli. Adam Kubík. Foto: Roman Mareš | Foto: Foto: Roman Mareš

Když ve 27. minutě dával Tomáš Plekanec už sedmou branku Rytířů, vypadalo to, že se Kladno dočká po čtrnácti letech desítky (naposledy 22. prosince 2006 s Plzní 10:4). Jenže pak se příděl gólů do sítě Miroslava Hanuljaka zastavil a naopak hosté skóre vyspravili. Hosty nespasil ani start zkušeného extraligového beka Karla Kubáta, na jehož potvrzení transferu z Dánska, kde mu padlo angažmá, se čekalo do poslední chvíle. Kladenský útok start chlapíka se zkušenostmi z KHL nezastavil a už za osm minut zápas prakticky rozhodl třemi góly. Ex-kladenský Hanuljak nejprve neudržel ránu Hajného a ten puk v pohodě zasunul za jeho záda. Pak nabil Rus Sorokin na gól Plekancovi a tady se musel Hanuljak červenat ještě víc. Inkasoval ještě po fajnové kombinaci Račuka s Hlavou, ale postupně se chytil a jeho spoluhráči dokonce snížili. Ale ještě do pauzy dal na 4: 1 zkušený Melka (v utkání skvělých 1+3) a bylo jasné, že oslava jubilejního třístého duelu obránce Martina Kehara v kladenském dresu bude pohodová. Navíc jak Kladenští končili první část, tak začali druhou a Kubík využil po úniku přesilovku – Američan Frye si připsal už třetí kanadský bod. Pak se ovšem hra trochu srovnala a góly padaly rovnoměrně na obou stranách. Ten Berčíkův si Brízgala za rámeček opravdu dávat nebude. Dvoubodový restart trefil Muromec Zacharčuk Přečíst článek › Zajímavostí zápasu bylo, že ho mohli sledovat diváci. Ne přímo na stadionu. Tam nebyli vpuštěni ani redaktoři Deníku, ale v hospodách, které jsou od čtvrtka zase otevřené, se koukalo. Třeba přímo na stadionu, nebo na Amálce. Ve třetí části už ale moc parády neviděli, Kadaň ji dokonce vyhrála brankou Svobody. Domácího asistenta trenéra Jana Kregla trochu mrzelo, že jeho tým soupeřova respektu nevyužili tak, jak by měl. "Sice jsme si vytvořili náskok, ale pak jsme se přizpůsobili soupeři. Jsme rádi, že máme tři body, to je pozitivní. Je tam ale pořád spousta věcí, které bychom potřebovali dělat jinak," uvědomuje si. Kadaňský Petr Rosol, bývalý slavný plejer, konstatoval, že hosté dorazili s hodně omlazeným kádrem. "Přestože víme, že Kladno má velice silné mužstvo, tak jsme nastoupili se zbytečným respektem, půl zápasu jsme koukali, jak soupeř hraje, a neudělali jsme vůbec nic. V půlce zápasu jsme se trošku otrkali a začali jsme hrát hokej, který je aspoň trochu konkurenceschopný. Snažili jsme se s výsledkem něco udělat, ale byla tam jasná převaha domácích, kteří zaslouženě vyhráli," uznal. Rytíři Kladno – Trhači Kadaň 7:4 (4:1, 3:2, 0:1) Branky a nahrávky: 4. Hajný (Frye), 8. Plekanec (V. Sorokin, Melka), 8. Hlava (Račuk, Pitule), 16. Melka (Kubík, Frye), 21. Kubík (Melka, Frye), 24. Guman (Melka), 27. Plekanec (Melka, Guman) – 13. J. Svoboda (Chlouba, Kottek), 26. Berčík (Havlín, Březák), 35. Koblížek (R. Havel, Seemann), 49. Matyáš Svoboda (J. Svoboda, Seemann). Rozhodčí: Petružálek, Jaroš – Kokrment, Horažďovský. Kladno: Brízgala – Frye, S. Zacharčuk, Kehar, Zelingr, V. Sorokin, Štochl – Melka, Plekanec, Guman – Račuk, Pitule, Hlava – Bílek, Kubík, Š. Bláha – Hajný, Filip, Šapovaliv - Jelínek. Kadaň: Hanuljak – Kottek, Kubát, R. Havel, Seemann, Havlín, T. Běhula, Březák – Matyáš Svoboda, Chlouba, J. Svoboda – Koblížek, Morong, Bucek – Homer, Berčík, Jakub Veselý – Hradecký.