Máte za sebou hodně povedenou sezonu, byl jste pátý v kanadském bodování celého týmu. Jak jste s touto bilancí spokojený?

Popravdě ani nevím, kolik bodů jsem měl. Ale hlavní je úspěch týmu.

Na obránce to je hodně dobrá bilance, zvláště jednadvacet asistencí…

Jak říkám, hlavní je tým.

Vyšla vám parádně základní část, po které jste skončili na prvním místě. Na co jste hlavně spoléhali?

Na dobrého gólmana a útočnou hru, protože do obrany nám to moc nešlo.

Pak ale přišlo play off a vy jste vyhořeli. Co bylo příčinou vašeho vyřazení?

Neřekl bych vyhořeli, prostě jsme prohráli a vypadli.

Čekal jste, že byste letos mohli dojít o hodně dál?

Ano, to jsme chtěli, ale v tom je hokej tak hezký a zároveň krutý.

O co nebo o koho jste se mohli během sezony opřít?

Myslím, že máme dobrou partu a to je základ. Když bylo potřeba, tak jsme společně zatáhli a taky povolili.

Vy dojíždíte do Poděbrad z Prahy. Jak je to pro vás náročné skloubit práci a hokej v Poděbradech?

Náročné to je, ale když to máte rád, není co řešit.

Odkud jste přišel do Poděbrad a jaká je vaše hokejová kariéra?

Po konci kariéry. Hokejem se bavím už od svých čtyř let až do teď.

Co považujete za váš největší úspěch?

První místo na mistrovství světa dvacítek v roce 2001.

VIZITKA

Bydliště: Praha

Narozen: 4. června 1981

Zaměstnání: hokejový trenér

Znamení: Blíženci

Další oblíbené sporty: tenis, golf

Oblíbené jídlo: bramboráky, kuře na smetaně od mé ženy

Oblíbené pití: víno

Oblíbený film: dobrá komedie

Oblíbená hudba: je mi jedno