Myslím, že sezonu lze zatím hodnotit pozitivně. Hrajeme o čelo tabulky, zabudováváme do týmu postupně mladé hráče, hrajeme docela atraktivní hokej a střílíme dost branek. Takže ano, spokojenost. Jsme také rádi, že zatím covidová opatření nenarušila rozehranou soutěž a doufáme, že tomu tak bude i nadále. Těšíme se totiž na play off. Protože teprve podle úspěchu či neúspěchu v play off se bude rozhodovat, jak vlastně celou sezonu vyhodnotit.

Lídrem je rezerva Kolína. Je ve vašich silách předskočit i tento hodně kvalitní tým?

Jsme schopni hrát rovnocenně s každým v této soutěži. Záleží na detailech, jako jsou třeba absence, zranění apod. O čelo tabulky hrajeme s Kolínem a Benešovem, další týmy jsou již trochu za námi. Věřím, že náš tým chce vyhrát každý zápas, ale jak jsem již říkal, rozhodující budou zápasy v play off.

Vaše mužstvo je silné, dává hodně branek. Jste s produktivitou maximálně spokojeni?

Maximální spokojenost je hodně silné spojení, vždy je co zlepšovat (smích). Ale ano, máme technické hráče, kteří se chtějí hokejem bavit a soupeře přehrávat. Když to vyjde, vypadá to hezky, ale otázka je, zda to bude stačit v nadstavbové části. Pravda je taková, že se tam hraje trochu jiný hokej než v základní části. Rozhodují jen dva zápasy po sobě. Není tam moc prostoru pro chyby a mnohem více se brání. Jde o to, abychom pak na tu naši „krásu“ nedojeli.

Kdo je v letošní probíhající sezoně tahounem týmu?

Stejně jako v minulých sezonách patří k tahounům týmu hráči s extraligovými zkušenostmi – Rindoš a Pojkar, i když toho teď delší dobu trápilo zranění a bohužel nehrál. Ale k lídrům patří i kapitán týmu Tuma nebo Kejdana, Čapek, Martínek a další. Nesmím zapomenout ani na velice silnou dvojici brankářů Bílek - Hermann.

Jan Šindelář o cílech čtyřbobu na olympiádě: Boj okolo desátého místa

Podle herního projevu to vypadá, že máte nejsilnější mužstvo za hodně dlouhou dobu. Souhlasíte?

Před sezonou jsme nijak zvlášť neposilovali. Myslím, že hlavním důvodem je to, že naši mladí hráči, kteří prošli poděbradským dorostem a juniorkou, si postupně zvykají na dospělý hokej a jsou mnohem ostřílenější a konkurenceschopnější, než v minulých letech. Jde o to, aby se snažili stále zlepšovat a postupně se dostali i na úroveň lídrů týmu. Tam ještě nejsou.

Jaký je letošní cíl mužstva?

Cílem je vždy vyhrát. Chceme vyhrát každý další zápas a uvidíme, kam nás to až dostane. Play off si zahrajeme a tam se uvidí, jak moc jsme silní, jak moc chceme uspět. Věřím, že vyřazovací část je pro hráče zábava a kvůli té se hokej v Krajské lize mužů hraje především.

Poděbradský hokej ale není jen A tým. Jak se vám daří v mládežnických kategoriích? Nemáte problém třeba s naplněním týmů mladými hráči?

Poděbradský hokej je především o mládeži. V současné době máme v klubu 179 hráčů v mládežnických kategoriích od ročníku 2015 do ročníku 2002. Díky výstavbě nového zimního stadionu a dostavbě šaten se situace v poděbradském hokeji stabilizovala. Postupně jsme naplnili všechny ročníky mládežnických kategorií. Od roku 2014 probíhá pravidelný nábor a tyto mladší ročníky se nám daří naplňovat docela slušně. Trochu problém je u ročníků, jejichž vývoj negativně ovlivnila doba v letech 2011 až 2014, kdy jsme kvůli přestavbě zimáku museli tři sezony strávit v Nymburce. U těchto ročníků si musíme pomáhat spoluprací s kluby z Nového Bydžova, Letňan, Mladé Boleslavi apod. V mládežnických kategoriích se nám daří úměrně výše uvedeným skutečnostem. Mladší ročníky mají náskok, který se projevuje i na ledě. V letošní sezoně se náš klub, s hráči ročníků 2007 a 2009, zúčastní Ligy mladších a starších žáků, což je nejvyšší soutěž této kategorie v ČR. Abychom zajistili kvalitní tréninkový proces, angažovali jsme v minulých letech profesionální trenéry, kterým pomáhají i dobrovolní trenéři z řad rodičů. Chtěl bych všem touto cestou poděkovat za nelehkou práci.

Hokej je hodně nákladná záležitost. Jak se vám daří pokrýt sezonu co se týče financí?

Tady je třeba rozlišit, zda mluvíme o nákladovosti pro klub nebo o nákladovosti pro rodiče. Nesdílím úplně názor, že pro rodiče je hokej hodně nákladná záležitost. Časově je to hrozně náročné, s tím souhlasím. Ale v našem klubu rodiče za sezonu platí sedm tisíc korun. Vzhledem k velkému množství času, které dětí stráví při hokeji, ať již jsou to tréninky nebo zápasy, vychází hodinový náklad na pravidelné, celoroční, organizované sportování každého dítěte v řádu desetikorun. To jen pro porovnání s platbami v jiných, např. individuálních sportech.

Jinak to bude asi třeba u provozu stadionu…

To je nákladné. Tady by se bez podpory města neobešel žádný hokejový klub. Ale je třeba připomenout, že na zimním stadionu je kromě hokejistů i Krasobruslařský klub, v současné době se na paralympiádu v Poděbradech připravuje i sledge hokejová reprezentace, led požívají hobby hokejisté, veřejnost a školy.

Z čeho tedy hlavní část chodu klubu financujete?

Finanční zajištění chodu poděbradského hokejového klubu stojí na těchto pilířích – podpora města z programu P 02 (podpora činnosti sportovních organizací) a P 04 (profesionalizace trenérských činností), dále na příspěvcích od rodičů, dotacích od ČSLH a Národní sportovní agentury a v neposlední řadě na sponzorských příspěvcích našich podporovatelů. Rád využívám této příležitosti, abych poděkoval všem za podporu. Klíčová je pro nás podpora především města Poděbrady a samozřejmě rodičů našich malých hokejistů a hokejistek.