Po třech výhrách v řadě přišla první porážka, na tu však nechali hokejisté Nymburka rychle zapomenout. V dalším díle Krajské soutěže porazili na svém ledě v jasném utkání tým HC Smíchov. Domácí Lvi rozhodli už v první třetině, v níž nasázeli protivníkovi pět branek.

Z hokejového utkání Krajské soutěže Nymburk - Příbram 99 | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Nymburk – Smíchov 8:2

„Rozhodla samozřejmě první třetina, ve které jsme dali pět gólů,“ nemohl jinak načít hodnocení utkání trenér Nymburka Pavel Bartoníček. „Proměnili jsme šance, které jsme si vytvořili. Ve druhé části jsme ale měli herní výpadek, asi nás uchlácholil výsledek z úvodní třetiny. Soupeř se dvěma góly přiblížil a v útoku začal kousat. Poté jsme ale přidali šestý gól, který sebral hostům vítr z plachet. V poslední třetině jsme byli zase lepším týmem,“ podotkl Bartoníček.

Toho ale štvalo hodně promarněných příležitostí. „Stav byl sice 8:2, ale vyhrát jsme mohli klidně 16:2. Nedokážeme proměnit mraky šancí, samostatné nájezdy, trestné střílení. To jsou situace, které bychom měli proměňovat. Se silnějšími soupeři by nás to mohlo mrzet,“ dodal nymburský kormidelník.

Branky: 4. V. Kuzďas, 10. Procházka, 11. J. Kuzďas, 17. Musil, 20. Martinec, 39. Martinec, 48. Protivný, 49. Hrdina – 25. Marek, 33. Šnajdr. Třetiny: 5:0, 1:2, 2:0.